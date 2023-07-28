‘Düşük kur ve vergi maliyeti artırdı’

Serhat İNCİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, temmuz ayı meclis toplantısında ekonominin seyrine ve iş dünyasının ihtiyaçlarına değindi. Ayrıca Başkan İbrahim Burkay, BTSO Meclisi’ne proje çağrısında bulundu.

‘Fiyat istikrarı önceliğimiz’

Para politikasındaki değişim ve faiz artışlarıyla ekonomide rasyonel zemine dönüş sürecinin başladığına dikkati çeken BTSO Başkanı Burkay, “İş dünyası olarak fiyat istikrarının yeniden tesisi en önemli önceliğimiz. Yüksek enflasyona karşın döviz kurlarının uzun süre sabit kalması ihracatçı firmalarımızı rekabet içinde oldukları pazarlarda zorladı. Mali disiplinin sağlanması ve bütçe açığının kapatılması amacıyla son dönemde uygulanan vergi artışları hane halklarından sosyo-ekonomik hayata kadar her kesimi derinden etkilemektedir. Atılan adımlarla firmalarımızın maliyetlerinin arttığını ve enflasyon riskini tetiklediğini de unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Bankalara kredi çağrısı

Kredi ve dövizli işlemlere getirilen kısıtlayıcı ve koşullu düzenlemelerin kademeli olarak azaltılması ve kaldırılması önerisinde bulunan Başkan Burkay, “Bankalarımızın kredi süreçlerinde muhafazakâr tutumlarını sona erdirmeleri gerekiyor. Birçok firmamızın kredi talepleri maalesef hala karşılanmıyor. İyi günde olduğu gibi kötü günde de bankalarımızı daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyoruz. Reel sektör ve finans sektörü işbirliğinde Türkiye’nin yeniden hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Proje getirin’

BTSO olarak son 10 yılda kentin ekonomi tarihine geçen 60’tan fazla makro projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Burkay, “BTSO olarak farklı iş birliği modelleri, projeler ve destek mekanizmaları geliştirmeye devam ediyoruz. 70 komite, 22 konseyimizden rica ediyorum. Üyelerimizin önünü açacak proje getirin” açıklamasında bulundu.

Elektriği üreten teknoloji üretilecek

Türkiye’nin ilk yüksek teknoloji organize sanayi bölgesi TEKNOSAB’da elektrik ihtiyacını yenilebilir (rüzgar-güneş) enerjileriyle karşılayacaklarını vurgulayan Burkay, fabrika çatılarının solar enerji panelleri ile donatılacağını ve bu adımın enerji maliyetini düşüreceğini aktardı.

Kurulacak enerji şirketinin kar amacı gütmediğini söyleyen Burkay, “Burada bizim amacımız sadece elektrik üretmek değil, elektriği üreten teknolojiyi de üretmek. TEKNOSAB’da 800 MW güneş enerjisi yatırımı var. Bu yatırım tüketimin ancak yüzde 30’unu karşılıyor. Kalan yüzde 70’i ise dışarıda üreteceğiz. Bu da en az 1.5-2 GW anlamına geliyor” dedi.