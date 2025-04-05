Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Başkanı: "Çelik üretiminde Avrupa birincisiyiz"

Özlem SARSIN

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Birliğin 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısında söz aldı ve sektörde geçen yıl imza atılan işleri ve ekonomik gündemi değerlendirdi.

Birlik olarak zorlu bir yılı geride bıraktıklarını, rekabetçilikte zorlandıklarını, kur-faiz ve enflasyon dengesinin iyi kurulması gerektiğini belirten Ertan, “Ülkemiz üretim ve ihracatının lokomotif sektörlerinden olan çelik sektörü aynı zamanda tüm Dünya için de stratejik bir önem taşıyor. Zira ülkemiz 2024 yılında sıvı çelik üretiminde Dünya’nın sekizinci, Avrupa’nın ise ikinci büyük çelik üreticisi konumunda yer aldı. Bu yıl ise bir kademe yukarı çıktık ve dünyanın 7. Avrupa’nın da 1. çelik üreticisi olduk” dedi.

Çin'in sektöre etkisi...

Dünya’daki ekonomik durgunluk ve enflasyon problemi ile Çin’in iç piyasadaki talep düşüklüğünün hem çelik ve demirdışı metaller sektörünü olumsuz etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini söyleyen Ertan, “ Girdi maliyetlerinin rakiplerimize kıyasla yüksek olması, artan küresel rekabet, Avrupa’da süregelen durgunluk, Çin gayrimenkul sektörünün henüz toparlanmamış olması da sektörümüzün önümüzdeki dönemde de önünde engel olmaya devam edecek faktörler arasında yer alıyor” dedi.

“ABD’ye ihracatta rekabet şansımız arttı”

Dünyanın bir süredir korumacılık dalgası ile karşı karşıya olduğunu, uzun yıllardır damping, sübvansiyon önlemleri, kota uygulamaları ve yarattığı maliyetlerle boğuşurken ardından iklimsel etkisi kadar ekonomik etkisiyle de ön plana çıkan AB Yeşil Mutabakatının hayatlarına girdiğini ifade eden Ertan, “ Sevindiricidir ki 2026 yılında mali olarak uygulamaya girecek olan mutabakatın sadeleştirilmesi ve esnetilmesi yönünde Avrupa Komisyonu tarafından çalışmalar yapıldığına ilişkin açıklamalar yapılmakta ve bu durum ihracatçılarımızı bir nebze de olsa rahatlatmaktadır. Ancak 2 Nisan günü ABD Başkanı Donald Trump’ın “Ekonomik Bağımsızlık Bildirgesi” adıyla açıkladığı yeni gümrük tarife planı piyasaları derinden etkiledi. Türkiye, açıklanan minimum gümrük vergisi oranı olan yüzde 10’luk grupta yer alırken, tarifelerden en fazla etkilenen ülkelerin başında Çin, AB, Japonya, Vietnam, G. Kore, Tayvan, Hindistan gelecek gibi görünmekle birlikte, Meksika ve Kanada için ise henüz bir uygulama açıklanmadığını görüyoruz. Halihazırda Section 232 kapsamında yüzde 25 vergiye tabi olan çelik ve alüminyum ürünleri yeni tarifelerden etkilenmeyeceği de bildiride yer alıyor; Türkiye bu verginin uygulandığı birkaç ülkeden biriyken şimdi tüm ülkelere yayılması ABD pazarında eşit şartlarda rekabet edebilmemize olanak sağlayacaktır. Diğer ülkelerle aynı seviyede olmamız 2018 yılından önce olduğu gibi rekabetçiliğimizi artıracak. Bunun emarelerini son 1 ay içinde Amerika’ya yaptığımız çelik ihracatında görmekteyiz” dedi.

“Bölgesel aktivite yoluna giriliyor”

Trump’ın söz konusu gümrük tarifelerinin önemli ticaret sapmalarına yol açabileceğini dile getiren Yalçın Ertan, “ Özellikle Türkiye ile gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunan Avrupa Birliği ve Güney Kore’den tarifeye konu ürünlerde ihracatın bir miktar Türkiye pazarına yönelmesi bizler açısından olumsuz etki yaratması söz konusu olabilir. Ancak ihracatçı firmalarımızın değişikliklere hızlı adapte olup yeni çıkış yolları bulacağına inancım tamdır. Dünya ticareti bu tedbirlerden sonra bölgesel olarak aktivitelerine devam etme yoluna girmiş durumda. İşte Amerika şu anda aktif canlı bir Pazar, oraya ihracat olanakları daha fazla olan ülkeler Amerika’ya ihracatlarını artırabilecekler ama diğer ülkeler, mesela Uzak Doğu ülkeleri kendi içinde bölgesel ticaret yapacaklar, biz burada Avrupa Birliği, ondan sonra Kuzey Afrika, Güney Amerika gibi bölgelerde daha çok faaliyet göstereceğiz. Buna da hazırlıklı olmak lazım” uyarısında bulundu.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2025 yılı ihracat hedefini 2,2 milyar USD olarak belirlediklerini söyleyen Ertan, 2025 yılının da en az bir önceki yıl kadar zorlu geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.