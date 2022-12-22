EGİAD, genç seçmenleri masaya yatırdı

Hem kentin hem ülkenin sorunlarının tartışıldığı bölgenin en etkin kurulları arasında yer alan EGİAD Danışma Kurulu’nun ana gündem maddeleri; EGİAD dönem faaliyetleri ve projeleri, Türkiye’nin ve İzmir’in ekonomi gündeminin değerlendirilmesi, gençlerin önümüzdeki seçimlerde oy kullanmaları konusunda EGİAD ve EGİAD gibi iş dünyası örgütlerinin yapabileceği çalışmalar ile EGİAD Think Tank Raporu hakkında Danışma Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi oldu. Toplantıya gençlerin ve özellikle gelecek seçimlerde oy kullanacak Z kuşağının siyasi arenaya bakış açısı ve ekonomi gündemi damgasını vurdu. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer açılış konuşmasında, son çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 6 ayda 107 faaliyete imza attıklarını belirten Yelkenbiçer, EGİAD olarak bu dönemki stratejik çalışma alanlarını sürdürülebilirlik, girişimcilik, dijitalleşme, EGİAD Gelecek olarak belirlediklerini aktardı.

Gençleri oy kullanması için yol haritası belirlendi

Gençlerin önümüzdeki seçimlerde oy kullanmalarını sağlamada EGİAD gibi iş dünyası örgütlerinin yapabileceği çalışmalara da değinilen etkinlikte, yapılan araştırmaların gençlerin çoğunlukla siyasetten umudunu kestiğini ortaya koyarak, gençlerin sandık başına giderek, siyasi umuda tekrar kavuşmaları için izlenebilecek yol haritası belirlendi. 30 yaş altı genç seçmenlerin çoğunlukla siyasetten umudunu kestiğinin araştırmalarla ortaya konulduğuna dikkat çekilerek, “Gençlere umut vermek siyasetçilerin alanı ancak gençlerin sandığa giderek oylarını kullanma konusunda isteksiz ve umutsuz oldukları araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Gençlerin siyasi sorumluluğunun farkına varıp, politik görüşlerini sandığa taşıyabilmeleri için yapabilecek etkinlikler olmalı. STK’lara bu konuda sorumluluk düşüyor. Bu konuda bir deklarasyon yayınlayıp siyasi partilerle paylaşmak izlenebilecek yol haritalarından biri olabilir” denildi.

İZMİR