EİB: Kosta Rika’ya ihracat 200 milyon dolara yükselecek

Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas Ege İhracatçı Birlikleri’ni (EİB) ziyaret ederek ülkemiz ile Kosta Rika Cumhuriyeti arasında önümüzdeki dönemde yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kosta Rika Cumhuriyeti Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, özellikle iki ülke ticaretinde lojistiği kolaylaştırıcı çözümler üretilirse iki ülke arasındaki ticaret hacminin önemli bir potansiyel teşkil ettiğini, Kosta Rika Cumhuriyeti’nin ihracatının yüzde 60’ının teknolojik ürünlerin oluşturduğunu, katma değeri yüksek ihracata önem verdiklerini belirtti.

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin Amerika ülkelerine 20 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. “Bakanlığımızın ihracat menzilimizi artırmak için devreye aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi’nde Latin Amerika ülkeleri öncelikli pazarlar arasında yer alıyor. Bu noktada fahri konsoloslarımız görev yaptıkları ülke ile Türkiye arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için önemli misyon üstleniyor. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Emre Kızılgüneşler, Kosta Rika İzmir Fahri Konsolosu göreviyle Kosta Rika ve Türkiye’nin ilişkilerine yeni bir halka ekledi. İhracatçı kimliği, dinamik ve yenilikçi bakış açısıyla fahri konsolosluk görevi sırasında iki ülke arasındaki dış ticaretin artması için yoğun mesai harcıyor. Şu an Kosta Rika ile ihracatımız sanayi ürünleri ağırlıklı. Gerek diplomatik temaslarla gerek uzak destinasyonlara hava kargo kapasitesinin geliştirilmesiyle dünyada güçlü oyuncu olduğumuz gıda ürünlerimizde de iyi bir ivme yakalayıp ticaret hacmimizin artacağına inanıyoruz. Kosta Rika’ya kısa vadede 200 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.

Toplantıya Hayrettin Uçak, Kosta Rika Cumhuriyeti Fahri Konsolosu ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve EİB Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz katıldı.

2023 yılını ilk çeyreğinde ticaret olanakların geliştirilmesi amacıyla geniş katılımlı bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.