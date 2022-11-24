Ermaş Madencilik, Sarıkamış şehitlerini unutmadı

Osmanlı ordusu, 22 Aralık 1914'te Kafkas Cephesi'nde savaşmak için Sarıkamış yoluna koyuldu. Allahuekber Dağları’ndaki çetin kış şartlarında binlerce vatan evladı, donarak ve göğüs göğse savaşarak şehit düştü. Türkiye’nin en büyük mermer ocaklarına sahip Ermaş Grubu Sarıkamış’ta şehit düşen Mehmetçiklerimizi unutmadı. Türkiye’nin en büyük mermer ocaklarına sahip Ermaş Grubu tarafından 2 parça şeklinde işlenen 35 ton Muğla Beyazı mermer kullanılarak ortaya çıkan bilgilendirme mesneti, şehitlerimizin yürüyüşünün başladığı Kızılçubuk Köyü’ndeki yerine yerleştirildi. Tarihe tanıklık eden eserin dört tarafına harekâtla ilgili bilgilendirme yazıları yazıldı.



Konu ile ilgili açıklama yapan ERMAŞ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan; “Ulusal kahramanlık öykülerinin geçtiği yerler, şehitlikler, savaş ve zafer meydanları, önemli kararların alındığı mekânlar, tarihi değiştiren olaylara tanıklık eden yerler çok önemlidir. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirası koruma ve geleceğe aktarma adına bu bilincin, bu ruhun, bu milli şuurun yaşaması adına bu vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizin unutulmaması için tarihe tanıklık eden mesnet Ermaş Mermer tarafından hazırlandı. Bu bilgilendirici eserin bulunduğu yerin bir zamanlar ailemizin yaşamış olduğu Kızılçubuk Köyü olması da beni ayrıca çok duygulandırdı. Bizim ülke olarak, millet olarak, devlet olarak kendi ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan insanlara olduğu kadar bize bu mirası bırakan ecdadımıza da karşı sorumluluklarımız var. Bu topraklara hepimizin borcu var. Ecdadımıza, şehitlerimize ve memleketimiz Sarıkamış’a sahip çıkmak için ne yapsak azdır. Bu kaidenin yerine konulmasında teknik destek veren Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.