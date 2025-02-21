'Erzurum Burma Bileziği' coğrafi işaretle tescillendi

'Erzurum Burma Bileziği', şehrin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikte coğrafi işaretle tescillendi.

Etkinlikte söz alan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, Erzurum'un 60 coğrafi ürün tescili olduğunu belirtti ve ekledi: "Bunlardan iki tanesi el sanatı olarak tescil olmuş, 58 tanesi ise Erzurum'da bilinen gıda ürünlerimiz... Türkiye genelinde 1690 coğrafi tescil ürünümüz var, yani zengin bir ülkeyiz. Coğrafyamız çok kıymetli. Dünyada coğrafi tescil ürün sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci sıradayız. Bu gerçekten ciddi potansiyelimizin olduğunu gösteriyor" dedi.

"Ürünlerin orijinalini bozmadan endüstriyel katkı sağlanmalı"

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın ürünlerin daha çok geliştirilmesi gerektiğini anlatarak, "Bunların tescilini almak yetmiyor. Endüstriye, ekonomiye dönüştürmediğimiz sürece çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Bize düşen Erzurum'un iş dünyası olarak artık bu tescil almış ürünlerimizin tamamını orijinalini bozmadan endüstriyel katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızın devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok"

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak ise burma bileziğin Erzurum'a özgü bir el sanatı olduğuna dikkati çekerek, "Yüzlerce yıldır yapılan bu el sanatı için yetkililerimiz geldi ve ustamızla birlikte süreci yönetip çalışma yaptılar. Son süreçte coğrafi tescilimizi aldık. Dört ve iki telli yaptığımız, kaşlı, el işçiliği oymalı 22 ayardan yapılan bileziklerimiz Erzurum'a özgü ve Türkiye'nin bölgesel olarak hiçbir yerinde yok" diye konuştu.