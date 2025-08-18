Erzurum, festivalle 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayacak

Hamide HANGÜL

Kültür ve Turizm Ba­kanlığı tarafından Türkiye’nin yedi böl­gesinde, yirmi şehirde gerçek­leştirilen Türkiye Kültür Yo­lu Festivali, Erzurum’da baş­ladı. Bu yıl 16 Ağustos başlayan ve 24 Ağustos’a tarihine kadar sürecek olan festivalin açılışı Erzurum Arkeoloji Müzesi’n­de gerçekleştirildi. Bu yıl fes­tivale üçüncü defa ev sahipli­ği yapan ve dokuz gün sürecek festivalde, şehrin 40 ayrı nok­tasında 400’e yakın etkinlikler gerçekleştirilecek. Geçen yıl 1 milyon katılım sağlanan festi­vale, bu yıl 1 milyonun üzerin­de katılım bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yar­dımcısı Serdar Çam, tarihi mi­rası, yüksek dağları, serin yay­laları, zengin kış turizmi ola­nakları, yüzlerce yıllık tarihî mirası ve eşsiz doğasıyla Ana­dolu’nun doğusunda bir kültür başkenti olan Erzurum'un fes­tivale kendi dokusunu kattığı­nı söyledi.

Marka şehir kimliğiyle öne çıkıyor

Bu yıl 3'üncü defa Erzurum­lularla buluşan festivalin de­vam edeceğini dile getiren Çam, şöyle devam etti: “Kül­tür Yolu Festivali, konserler­le, sergilerle, temsil ve göste­rimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek. Türkiye'nin zengin kültürel birikimini buraya taşıyacağı gibi Erzu­rum'un özgün sanatsal değer­lerini, kültürel mirasını, el sa­natlarını, tarihi mekanlarını, inanç noktalarını, doğal zen­ginliklerini, lezzet duraklarını, şehir kültürünü, birlik ve bera­berliğini ve daha nicesini saya­bileceğimiz eşsiz özelliklerini de Türkiye'nin gündemine ta­şıyacaktır. Türkiye’nin dört bir yanından ve bölge şehirleri­mizden, pek çok kişi de bu fes­tivallerimize katılıyor.”

Erzurum’un sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, marka şehir vizyonuyla da öne çıktığına işaret eden Çam, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Kültür Yolu Festivali, yalnız­ca sanat ve kültürün değil, aynı zamanda turizmin ve ekono­minin de kalbinin attığı; şehir­lerimizin ‘marka şehir’ vizyo­nuna hizmet eden bir organi­zasyon.

Erzurum, geçmişten bugüne marka şehir kimliğiyle bu festivale çok yakışıyor. Şeh­rin dört bir yanına yayılmış 40 noktada 400’e yakın etkin­lik Erzurumlularla buluşacak. Festivalde en önemli önceliği­miz çocuklar. Olimpiyat Par­kı’nda kurulacak ‘çocuk köyü’ ile binlerce çocuğumuzu özel hazırlanmış içeriklerle ağır­layacağız. Erzurum’un kadim mirası ile taşıdığı ‘merkez ol­ma’ özelliği, inanıyorum ki bu festival süresince de kendisi­ni gösterecek. Dokuz gün bo­yunca kültür, sanat, müzik ve edebiyatla dolu olurken, çevre illerden de tüm vatandaşları­mızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.”

Ziyaretçiler minyatür sanatını keşfediyor

Törenin ardından protokol heyeti, Erzurum Müzesinde yer alan sergileri ziyaret etti. Ziyaret edilen sergiler arasında “Karaz’dan Sonsuzluğa: Yeni Bir Evren” enstalasyon sergisi, Hamit Zübeyir Koşay anısına Doğu Anadolu’da kadim bir kültürü mercek altına alan “Karaz: Koşay Kazıları Fotoğraf Sergisi” ve “Seramik Baskı Sergisi: Karaz’ın Koçları” ile ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ayrıca, Çifte Minareler Medrese’de açılan “Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Teship” sergisi sanatseverleri karşıladı. Ziyaretçiler, “Türkiye’nin Minyatürleri” ve “Türkiye’nin Ustaları” belgeseliyle minyatür sanatının inceliklerini keşfetti.