Erzurum, festivalle 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayacak
Türkiye Kültür Yolu Festivali, Erzurum’da başladı. Bu yıl 16-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, 40 ayrı noktada 400’e yakın etkinlik düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın 1 milyonu aşması bekleniyor.
Hamide HANGÜL
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Erzurum’da başladı. Bu yıl 16 Ağustos başlayan ve 24 Ağustos’a tarihine kadar sürecek olan festivalin açılışı Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl festivale üçüncü defa ev sahipliği yapan ve dokuz gün sürecek festivalde, şehrin 40 ayrı noktasında 400’e yakın etkinlikler gerçekleştirilecek. Geçen yıl 1 milyon katılım sağlanan festivale, bu yıl 1 milyonun üzerinde katılım bekleniyor.
Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, tarihi mirası, yüksek dağları, serin yaylaları, zengin kış turizmi olanakları, yüzlerce yıllık tarihî mirası ve eşsiz doğasıyla Anadolu’nun doğusunda bir kültür başkenti olan Erzurum'un festivale kendi dokusunu kattığını söyledi.
Marka şehir kimliğiyle öne çıkıyor
Bu yıl 3'üncü defa Erzurumlularla buluşan festivalin devam edeceğini dile getiren Çam, şöyle devam etti: “Kültür Yolu Festivali, konserlerle, sergilerle, temsil ve gösterimlerle, söyleşiler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu geçecek. Türkiye'nin zengin kültürel birikimini buraya taşıyacağı gibi Erzurum'un özgün sanatsal değerlerini, kültürel mirasını, el sanatlarını, tarihi mekanlarını, inanç noktalarını, doğal zenginliklerini, lezzet duraklarını, şehir kültürünü, birlik ve beraberliğini ve daha nicesini sayabileceğimiz eşsiz özelliklerini de Türkiye'nin gündemine taşıyacaktır. Türkiye’nin dört bir yanından ve bölge şehirlerimizden, pek çok kişi de bu festivallerimize katılıyor.”
Erzurum’un sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, marka şehir vizyonuyla da öne çıktığına işaret eden Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Kültür Yolu Festivali, yalnızca sanat ve kültürün değil, aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı; şehirlerimizin ‘marka şehir’ vizyonuna hizmet eden bir organizasyon.
Erzurum, geçmişten bugüne marka şehir kimliğiyle bu festivale çok yakışıyor. Şehrin dört bir yanına yayılmış 40 noktada 400’e yakın etkinlik Erzurumlularla buluşacak. Festivalde en önemli önceliğimiz çocuklar. Olimpiyat Parkı’nda kurulacak ‘çocuk köyü’ ile binlerce çocuğumuzu özel hazırlanmış içeriklerle ağırlayacağız. Erzurum’un kadim mirası ile taşıdığı ‘merkez olma’ özelliği, inanıyorum ki bu festival süresince de kendisini gösterecek. Dokuz gün boyunca kültür, sanat, müzik ve edebiyatla dolu olurken, çevre illerden de tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum.”
Ziyaretçiler minyatür sanatını keşfediyor
Törenin ardından protokol heyeti, Erzurum Müzesinde yer alan sergileri ziyaret etti. Ziyaret edilen sergiler arasında “Karaz’dan Sonsuzluğa: Yeni Bir Evren” enstalasyon sergisi, Hamit Zübeyir Koşay anısına Doğu Anadolu’da kadim bir kültürü mercek altına alan “Karaz: Koşay Kazıları Fotoğraf Sergisi” ve “Seramik Baskı Sergisi: Karaz’ın Koçları” ile ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ayrıca, Çifte Minareler Medrese’de açılan “Yaşayan Miras: Zanaattan Sanata Teship” sergisi sanatseverleri karşıladı. Ziyaretçiler, “Türkiye’nin Minyatürleri” ve “Türkiye’nin Ustaları” belgeseliyle minyatür sanatının inceliklerini keşfetti.