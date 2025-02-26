Fellow Energy, BloombergNEF Tier 1 listesine girdi! Listedeki ilk Türk yerli PV panel üreticisi oldu

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

BloombergNEF Tier 1 kriterlerini karşılayan Fellow Energy, yıllık 3.000 MW’lik modül üretim kapasitesiyle listeye dahil oldu. Bu, firmanın finansal güvenilirliğini ve büyük ölçekli projelerde bankalar tarafından tercih edilebilirliğini gösterdi. Şirket, özellikle esnek güneş panelleri üretiminde faaliyet gösteriyor.

"Şirketimizin güvenirliliği uluslararası arenada onaylandı"

Konuyla ilgili açıklamayı, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ahmet Beler yaptı: "Şirketimiz Gaziantep’te 100 milyon dolarlık yatırımla son nesil topcon hücre ve wafer dilimleme tesisi ile üretimine ve ülkemiz ihracatına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu listeye girebilmenin gururunu yaşamaktayız. Ürünlerimizin, şirketimizin güvenirliliği uluslararası arenada Bloomberg tarafından onaylandı. Bugünleri yaşamamızda emeği olan tüm takım arkadaşlarıma, müşterilerimize, yol arkadaşlarımıza minnettarım. Yeni yatırımlarımızla ülkemizin ihracatına katkı sunmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz"