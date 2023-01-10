Fındık ihracatının yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı

131 ülkeye gerçekleştirilen ihracatın ilk sıralarında Almanya, İtalya ve Fransa yer aldı. 2022’de Trabzon’dan 106 bin 398 ton fındık ihracatı yapıldı, karşılığında 551 milyon 256 bin 459 dolar elde edildi. Böylece Trabzon, fındık ihracatında il bazında liderliğini sürdürdü. Geçen yıl Trabzon’dan 60 ülkeye fındık gönderildi.

Kentten en çok ihracat yapılan ülkeler ise İtalya, Almanya, Fransa ve Polonya oldu. DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, fındık üretim ve ihracatında geleneksel üstünlüğü koruyabilmek açısından birim başına verimin artırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Destekleme politikalarının üreticiyi daha kaliteli ve birim başına verimi artıracak üretime teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Cirav, “Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme politikalarını bu minvalde ivedilikle oluşturması gerekiyor. Fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanması büyük aciliyet arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu