Gaziantep Güneyşehir’de bin 360 konut ve 67 iş yeri için temel atıldı

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GBB Konut tarafından Güneyşehir bölgesinde inşa edilecek bin 360 konut ve 67 iş yerinin temel atma töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi. Projede, iki blok şeklinde tasarlanan konutların 2+1 tipindeki daireleri brüt 92 metrekare, 3+1 tipindeki daireleri ise brüt 115 metrekare büyüklüğünde olacak. Bu konutların yanı sıra ticari faaliyetlerin de bölgede canlılık kazanması için 67 dükkân inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Gaziantep Güneyşehir bölgesinde inşa edilecek bin 360 konut ve 67 iş yerinin temelini atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"Yüzbinlerce yeni yuva kurduk; yepyeni şehirler inşa ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Gaziantep’imiz gibi diğer 10 ilimiz de ağır bir yıkım yaşadı. O gece, haberi alır almaz arkadaşlarımızla birlikte yola çıktık. Gaziantep’imizde vatan ve millet nöbetimize başladık. Ne mutlu bize ki yüzbinlerce yeni yuva kurduk; yepyeni şehirler inşa ettik. Gündüz iş makinelerimiz hummalı bir şekilde çalıştı. Gece olunca kule vinçlerin ışıkları yandı; çalışmalar devam etti. Yani bize, bu devlete, bu millete ne gecenin karanlığı engel olabildi ne de kışın ayazı bu gayreti durdurabildi. Şu anda halen 11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzdeyiz. Tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyemizdeyiz.

“Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 bin ev ve iş yeri Gaziantep’e kazandırılacak”

Bakan Kurum, “Yıl sonuna kadar 29 bin 500 ev ve işyerimizi Gaziantep’imize sunacağız. Tüm deprem bölgesinde; kalan 251 bin konut/köy evi ve iş yerini Allah’ın izniyle bitireceğiz. Afet bölgesinde evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız” ifadesini kullandı.

6 Şubat sabahı ilk geldiği yerin Nurdağı olduğunu söyleyen Bakan Kurum, “Depremde neredeyse tamamı yıkılmıştı. İnanın bugün şu binlerce yeni yuvayı, annelerimizin evlatlarımızın mutluluğunu görünce içimiz huzur doluyor. İşte ‘Benim Güzel İslahiyem!’ Depremden 15 gün sonra, ilk yuvaların sözleşmelerini imzaladığım, 46’ncı günde ilk yuvaların temellerini attığım şehir. Hemşeriniz olarak sizlere söz veriyorum! Ben deprem bölgesinde tek bir afetzede kardeşimin bile boynunun bükük kalmasına izin vermeyeceğim! Bu sokakların bir evladı olarak, baş koyduğum bu yoldan asla dönmeyeceğim!” diye konuştu.

Başkan Şahin: "Gaziantep mücadelenin şehri"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremleri sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un hemen Gaziantep’e geldiğine dikkat çekerek, “Bakan Kurum ve ekibi bizi hiç bırakmadılar. Bizi ayağa kaldırdılar. O gece benim on yaş yaşlandığım geceydi. Çok çalıştık. Depremden iki yıl sonra Nurdağı ve İslahiye’de yeni bir şehir yaratan güce kuvvete şükrediyorum. Bu şehir mücadelenin şehri. Yüz yıl önce bizi Gazi yapan şehir. Bu şehir inancın şehri. Baş veren baş eğmeyen bir şehir. Milletimizden aldığımız güçle bir taraftan TOKİ’nin nasıl ayakta kaldığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Belediyeciliğini gördük. Bize dair olan bütün binaların ayakta kaldığını gördük. Ayakta kalmanın can olduğunu, güven olduğunu gördük. Bu yaptığımız çalışmalarla baktık ki tek başına devletten bir şey beklemek doğru olmaz. Gazi Konut’u güçlendirdik. Her altı ayda bir, bir konutun temelini atmak istiyoruz” dedi.