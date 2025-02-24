Gaziantep Mobilya Kent Projesi’nin temeli atıldı

Mobilya Kent projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ve Oğuzeli Belediyesi'nin iş birliğiyle, bölge sanayi üretimini ve ekonomik potansiyelini zirveye taşımayı hedefliyor. Oğuzeli Mobilya Kent, toplamda 100 adet taşınmazdan oluşacak ve geniş bir alana yayılacak. Proje tamamlandığında Oğuzeli'nin ekonomisinin büyük bir ivme kazanacağına ve Türkiye'deki mobilya üretiminin önemli bir yere sahip olması amaçlanıyor.

Fatma Şahin: "Vazgeçmeden mücadele ettik"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projeyi hayata geçirmek için uzun yıllar mücadele verdiklerini ifade etti. Başkan Şahin, “Mobilya meselesi 10 yıllık bir yolculuk. Ancak inandığımız bir projeydi. Oğuzeli, lojistik olarak çok önemli bir merkez. Büyük bir medeniyetin bugünkü emanetçileriyiz ve Oğuzeli hak ettiği değeri görecek” dedi.

Başkan Şahin ayrıca bölgenin su ihtiyacına da dikkat çekerek, Can Suyum Projesi gibi yatırımların önemine vurgu yaptı. “Su olmadan hayat olmaz. Barak Ovası’nın sulanması ve Sacır’ın temizlenmesi gibi çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu bir devlet aklıdır; kalkınma yerelden başlar” diye konuştu.

Kemal Çeber: "Oğuzeli mobilyanın merkezi olacak"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli’nin mobilya üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Gaziantep, 190 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Mobilya sektöründe de iddialıyız. Bu proje, Oğuzeli’ni hak ettiği noktaya taşıyacak” dedi.

Bekir Öztekin: "Bugün anlamlı bir gün"

Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirtti. Öztekin, “Oğuzeli’nin altyapısı hazır. Tarımda da ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. 11 ayda birçok proje gerçekleştirdik. Mobilya Kent, ilçemizi Gaziantep ile birleştiren önemli bir adım olacak” dedi.

Adnan Ünverdi: "Yeni bir İnegöl doğuyor"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Oğuzeli’nin mobilya üretiminde yeni bir İnegöl olacağını ifade ederek, “Bu proje, Gaziantep’in kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Gelecekte bu başarıların altında sizlerin imzası olacak” dedi.

Pınar Tümüklü: "Mobilya Kent, bölgenin merkezi olacak"

Oğuzeli Mobilya Kent Kooperatifi Başkanı Ayşe Pınar Tümüklü, projenin üç etapta tamamlanacağını ve toplamda 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alanı kapsayacağını belirtti. Tümüklü, “Birinci etabımızda 60 bin metrekarelik bir AVM inşa edilecek. Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgeleri’nde mobilya sektörü için böyle bir AVM bulunmuyor. Oğuzeli bu alanda merkez olacak” dedi.