Gaziantep, sürdürülebilir kalkınma modeliyle Avrupa’ya örnek gösteriliyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Miloš Konatar, Gaziantep’in çevre yatırımları, sosyal uyum projeleri, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları ve göç sürecindeki insani duruşuyla 21. yüzyılın örnek Avrupa şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Konatar, “Gaziantep artık 86 şehirden oluşan büyük bir Avrupa ailesinin parçasıdır. Bu ödülü, insanlarının sıcaklığı ve üretkenliğiyle hak etti” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2025 Avrupa Ödülü Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada, ödülün kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla kazanıldığını vurguladı. Şahin, “Bu köprü sadece taşla kurulmaz. Empatiyle, kültürle, dayanışmayla kurulur.

Kardeş şehirlerimizden çok şey öğrendik; onlar da bizden cömertliği ve misafirperverliği öğrendi” ifadelerini kullandı. Başkan Şahin, Avrupa Ödülü yolculuğunu şöyle anlattı: “11 yıl önce başladığımız süreçte önce Avrupa Diploması, ardından Şeref Bayrağı ve Şeref Plaketi’ni aldık. Bugün en yüksek aşama olan Avrupa Ödülü’ne ulaştık. Bu ödül bize büyük sorumluluk yüklüyor; Gaziantep modeli, Türkiye modeli olana kadar devam edecek.”

Türkiye’de örnek bir başarı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Gaziantep’in kazandığı Avrupa Ödülü’nün Türkiye’nin Avrupa kurumlarındaki yerini güçlendirdiğine dikkat çekti. Bozay, “Bu ödül, Belediye Başkanımız ve halkın sabırla sürdürdüğü çalışmaların sonucudur. Gaziantep’in kararlılığını ve vizyonunu ortaya koyuyor” dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Gaziantep’in kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla ödülü hak ettiğini vurguladı.

Oktay, “Büyükşehir Başkanımız Fatma Şahin’in azmi ve ekibinin inancı, bu başarının temelini oluşturuyor. Gaziantep’in başarısı Türkiye’nin başarısıdır” diye konuştu. Tören sırasında Konatar, Avrupa Ödülü’nün madalya, diploma, sertifika ve gençlerin Avrupa kurumlarında eğitim ve çalışma programlarına katılımını desteklemek için 20 bin Euro tutarında hibeden oluştuğunu açıkladı. Ödül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e takdim edildi.