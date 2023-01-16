Gaziantep’in bu yılki ihracat hedefi 15 milyar dolar

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Gaziantep’ten 15 milyar dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor. Geçen yıl 12 milyar dolarlık ihracat hedefi olan Gaziantep, küresel gelişmeler neticesinde yılı 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat ile tamamladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 4.3 artırarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili olan Gaziantep’in belirlenen hedefe ulaşamamış olsa da Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı bu özel yılda 15 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanacağına işaret etti.

Gazianteplilerin geçmiş dönemlerde olduğu gibi her krizi fırsata çevirme kabiliyeti olduğunu bu nedenle iddialı söylemlerde bulunmaktan geri durmadığına vurgu yapan Başkan Ünverdi, Gaziantep’in en büyük sermayesinin girişimci insanları olduğunun altını çizdi.

5 temel konuya odaklanıldı

DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Başkan Adnan Ünverdi, pandemi dolayısıyla tedarik zincirinin bozulması, Rusya-Ukrayna savaşı, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin tedirginliği, enerji krizi, gıda krizi, yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artışlar gibi çok sayıda olumsuzlukların yaşandığı bu zorlu dönemlerde ayrıca ülkemizde yaşanacak seçim atmosferine rağmen; sürdürülebilir sanayi için, yeşil dönüşüm, dijitalleşme, verimli üretim, enerji verimliliği ve insan kaynakları verimliliği konularına odaklandıklarını ve bu yönde proje bazlı çalışmalar sürdürerek hedeflerine ulaşmaya çalışacaklarını aktardı.

Projeler, yeşil dönüşüm için

Sanayideki yeşil dönüşümü sağlamak için önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Adnan Ünverdi, “Yeşil Enerji Sertifikası alan ilk sanayi odasıyız. Odamız öncülüğünde üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte AB Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nu kurduk. Türkiye’de bir ilk olarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin İklim Eylem Planı’nı hazırladık. Kuruluşundan itibaren ilk Yeşil OSB olması hedefiyle 880 bin metrekare alan üzerine kurulacak Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için Yeşil OSB fizibilite çalışmasını yaptık. Yalın üretim, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konularında firmalara Türkiye’nin ilk model fabrikaları arasında yer alan ve en büyüğü olma özelliğini taşıyan Gaziantep Model Fabrikamızda mentörlük yapıyoruz. Bugüne kadar 30 firmanın karbon ayak izini ölçtük. 140 kişiye bu alanlarda eğitim verdik. Ayrıca Odamız tarafından kullanılan elektrik enerjisi tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve doğaya hiçbir karbon salınımında bulunmuyoruz” dedi.

2023’ün teması da “Yeşil Gelecek”

GSO’nun bu yıl temayı “Yeşil Gelecek” olarak belirlediğine dikkati çeken ve bu konuda çok sayıda kurumun ilerisinde olduklarını vurgulayan Ünverdi, “Enerjiye olan ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurduğumuzda, güneş enerjisi ise yenilenebilir enerji kaynağı olması ve enerji açığımızın karşılanmasında ülkemiz açısından değerlendirmemiz gereken en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Konumu itibarı ile ülkemiz ve bölgemiz güneşten faydalanma konusunda son derece elverişli bir coğrafyaya sahip. Sanayiciler olarak bizim de özellikle son dönemde girdi maliyetlerimiz arasında enerji giderlerimizin büyük bir paya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu potansiyeli azami oranda değerlendirmemiz üretim maliyetlerimizi azaltacaktır. Bu amaçla fabrikalarımızın çatısına güneş panelleri kurarak enerji ihtiyacımızın bir kısmını buradan karşılamayı hedefliyoruz. OSB’deki odamız iştiraki olan, GSO Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik personel yetişmesi için eğitim verdik. Sanayi, ihracat, istihdam ve yaşamın her alanında sürdürülebilirlik için enerji olmazsa olmazımız haline gelmiştir. Bu sürecin devamında, enerjinin üretilmesi, verimli kullanılması kadar depolanması da kritik ve stratejik hale gelmiştir. Depolama imkanlarını ne kadar geliştirebilirsek o oranda enerji güvencesini sağlamış olur, yeşil enerji kullanımını artırabiliriz. Bu sayede enerji maliyetlerimizi azaltırken bunun doğal bir sonucu rekabetçiliğimizi yukarıya taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.

“KAGİDEM’de kadınlar başarı öyküleri yazıyor”

Kadınların iş hayatına kazandırılmasını çok önemsediklerini ifade eden Başkan Ünverdi, “Türkiye’de bir ilk olarak Odamız, Büyükşehir Belediyesi ortaklığında İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın finansman desteği ile Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) kuruldu. 2 bin 700 metrekare alan üzerine kurulu bu merkezde 28 atölyede kadınlarımız kendi işini kurarak başarı öyküleri yazıyor” diye ekledi. “Ticaret Elçileri Projesi” ile Gaziantep’te eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri ticaret elçisi olarak tayin ettiklerini ifade eden Başkan Ünverdi, kendi ülkeleri ile yeni köprüler kuran öğrencilerin ihracatın artmasına katkıda bulunduğunu bildirdi.

Gaziantep savunma sanayisinde atağa geçiyor

İki yıl öncesine kadar Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne (AFGM) onaylı tedarikçi firma sayılarının sadece 4 iken, yürütülen çalışmalar neticesinde bu sayıyı 21’e yükselttiklerini, 25’in üzerinde firmanın da tedarikçi olması için değerlendirme sürecinin devam ettiğine vurgu yapan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Geçen yıl sonunda Savunma Sanayi Başkanlığı ilk defa bir sanayi odası ile iş birliğiyle ve Ankara dışında bir temsilciliği Gaziantep Sanayi Odamızda faaliyete aldı. Odamız hizmet binasında kurulan Savunma Sanayisi Temsilciliği ile biz savunma sanayi ile doğrudan organik bağ kurmuş oluyoruz. Sanayimiz açısından kritik ve stratejik öneme sahip olan temsilciliğimiz; savunma sanayisinin ilimiz başta olmak üzere bölgemizde gelişmesine çok büyük katkıları olacak. Savunma Sanayi Başkanlığı ile kurulacak bu köprü ile beklenti ve buna uygun üretim, tedarik, potansiyelin değerlendirilmesi, kabiliyetlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, sahada inceleme ve değerlendirme yapılması, birebir yerinde görüşmelerle ilimizin hızlı bir şekilde savunma sanayisine adaptasyonu sağlanacak. 2022 yılında savunma sanayi ihracatımız yüzde 167’lik artışla 874 bin dolar gerçekleşti. Bu yıl ihracatımız çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

“Yeni Nesil Sanayici Platformu’nu hayata geçirdik”

Günümüz sanayisi ve aile şirketlerinde ihtiyaç haline gelen aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek vizyonunu birlikte oluşturabilmek hedefiyle “Yeni Nesil Sanayici Platformu”nu kurduklarını ifade eden GSO Başkanı Adnan Ünverdi, “Nesiller arası bağları güçlendiriyor, kurumsallaşma faaliyetleri yürütüyoruz. Bu platform ile kurumsallaşma, eğitim, dijital dönüşüm ve sosyal faaliyetler alanlarında 4 ayrı çalışma grubunda yönetim kurulu üyelerimizin mentörlüğünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.