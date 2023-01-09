Genç girişimci, devletten aldığı destekle besici oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Bölümünden 2014 yılında mezun olan 33 yaşındaki Kenarlı, ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ne başvurdu. Bakanlık tarafından Mayıs’ta projesi kabul edilen Kenarlı’ya 100 bin lira hibe desteği sağlandı. Desteğin ardından işletmesini kurmak için Balıkesir’den Kepsut’un Yenice Mahallesi’ne yerleşen genç girişimci, Kasapzade Mahallesi yakınında 4 dönümlük tarla satın aldı. Hibe desteğiyle edindiği “Jersey” ırkı 5 büyükbaş hayvanın bakımını ve beslenmesini ailesiyle üstlenen Kenarlı, ineklerinin yavrulamasıyla hayvan sayısını 10’a çıkardı.

Proje sürecinde ekiplerin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Kenarlı, “Bu bölgede ‘Jersey’ ırkının yetiştirilebileceğini de görüyoruz. Hedefim ise 4 yıl sonra 50 başlık bir aile işletmesi kurmak. Bu hedefimi başardıktan sonra ise kendi tereyağımızı, peynirimizi üreterek devam ettirmek istiyoruz. Bu projenin aslında Türkiye’deki hayvancılığın bilinçli ellerde yapılması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bilinçli bir hayvancılık yapıp çiftçilerimizin çok daha iyi bir şekilde kalkınabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

BALIKESİR