Genç tarım girişimcilerinin projeleri İzmir Ticaret Borsası tarafından ödüllendirildi

İzmir Ticaret Borsası'nın tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 9'uncusunu düzenlediği 'Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini AGROEXPO 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin,Şahin, "Ülkemizin tarımdaki geleceği, gençlerin fikirleriyle yol alması için gayret etmemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik ve teknoloji önemli" dedi.

"Tarım Türkiye'nin geleceğini inşa edecek"

Yarışmalardaki amaçlarının gençlerin tarımı sadece bir mesleğin yanı sıra bir gelecek fırsatı olarak görmesini sağlamak olduğunun altını çizen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli Kestelli, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki tarım gençlerle yükselecek ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek. Yarışmamızla bu sorunun çözümüne kısmen de olsa katkı vermeye çalışıyoruz. Gençlerin ilgisini yeniden tarıma yöneltmek adına onları teşvik ediyoruz. Tarımın bilinçli yapıldığında önemli bir kazanç sağlayabileceğini gençlerimize göstermek zorundayız. Onların tarım ve bağlantılı sektörleri hem önemli bir girişimcilik hem de çalışma alanı olarak görmesini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bu konuda, başta kamu olmak üzere tüm aktörlere önemli görevler düşüyor, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz."