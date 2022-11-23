GHO, yurt içinde istikrarlı büyümesini sürdürüyor

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) Kurucusu Hasan Can Çalgır, bu yıl gayrimenkul sektöründe yaşanan durağanlığa rağmen hedeflerine ulaştıklarını ve ülke genelindeki ofis sayısını 29'a yükselttiklerini söyledi.



İzmir merkezli bir firma olarak şubeleşme konusunda önemli mesafe kat ettiklerini belirten Çalgır, 2023 yılında İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yeni ofisler açmak için görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi. 2022 yılında sektörde istikrarlı bir ivme yakaladıklarını kaydeden Hasan Can Çalgır, “Kurumsal bir yapı içinde önemli network ve bilgi paylaşımı gerçekleştirerek, gayrimenkul satış konusunda sonuç odaklı çözümler sunuyoruz” dedi.

"Konut fiyatları artmaya devam edecek"

Gayrimenkul piyasasının yüksek maliyetler nedeniyle durağan olduğuna dikkat çeken Çalgır, “Şu anda orta segment konut satışı azalmış durumda. Yeni konut ihtiyacı olanlar bile satın almada zorlanıyor. Şu anda lüks konutların satıldığı bir dönemdeyiz. Büyük inşaat firmaları lüks segmentteki konut üretmeye devam ediyor. Çimento ve demir gibi temel inşaat malzemelerinin fiyatlarının çok artması nedeniyle daha orta segmentte konut üreten firmalar ise harekete geçemiyor. İnsanların konut alabilmeleri için uygun kredi imkanlarına kavuşması gerekiyor. Aslında bu durum konut fiyatlarının da yeniden yükselmesine neden olacak. 2023 yılında da konut fiyatları artmaya devam edecek” diye konuştu.

"Kiralık ev bulmak zorlaştı"

Konut satın alamayan insanların kiralamaya yöneldiğini ifade eden Hasan Can Çalgır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle büyük kentlerde kiralama konusunda talep artışı söz konusu. Evlerin konumuna göre 10 ila 20 bin lira aralığında kira rakamları bulunuyor. İlginçtir ki; bu evler de boş kalmıyor. Yeni evlenenler de 1+1 eşyalı konut talep ediyor. İnsanlar yeni kiralık konut bulmakta zorlanıyor. Bu gelişmede, Rusya - Ukrayna savaşı veya diğer nedenlerle ülkemize gelen yabancıların da payı büyük. Ruslar özellikle Antalya’ya ilgi gösteriyor. Fakat Antalya’da konut bulmak artık zorlaştı. Artık deniz kıyısındaki diğer iller ve ilçeler de rağbet görüyor. GHO olarak bu durumu avantaja çevirmek için harekete geçtik. Tüm ofislerimizde online portföy paylaşımlarıyla teknolojiyi de etkin kullanıyor; müşterilerimize doğru fiyat ve doğru yatırım konusunda her türlü desteği veriyoruz.”