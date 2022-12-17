Giresun'da kura heyecanı

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, başvuranların heyecanlı bekleyişine sahne oldu.

Vali Enver Ünlü, kura çekimi öncesinde, projeye yoğun ilgi gösterildiğini ve 1550 konut için toplamda 26 bin 366 başvuru yapıldığını söyledi.

Projenin amacının, vatandaşları modern imkanlara sahip sıcak bir yuvaya kavuşturmak olduğunu belirten Ünlü, "Vatandaşların refahını ve huzurunu sağlarken yüzyıllık vizyonumuzla her alanda olduğu gibi yapılaşmada da maziden atiye köprüler kurup kültürümüzden ve medeniyetimizden istifade etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bu imar faaliyetlerinin sadece bir inşaattan, taş üstüne taş koymaktan ibaret olmadığını vurgulayan Ünlü, geleneksel motiflerle süslenen konutların, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak ve komşuluk gibi değerlerin sürdürülmesine imkan verecek şekilde planlandığını aktardı.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise projeyle vatandaşların kira öder gibi, küçük imkanlarla büyük hayallere kavuşabileceğini dile getirerek, "Emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza, bu işin hazırlanmasında katkıda bulunan TOKİ'nin bütün çalışanlarına, devletimizin çağrısına güvenerek talep sahibi olan tüm vatandaşlarımıza ve elbette milletimiz ve devletimizin ufkunu açmak için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizin şansı, bahtı açık olsun" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında il merkezinde 1091, Bulancak'ta 200, Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinde 96, Alucra'da 63 ve Eynesil'de 100 olmak üzere 1550 konut inşa edilecek.