‘Gönül mutfağı’yla günde 800 çocuğa sıcak yemek

Hamide HANGÜL

Depremin derin izler bıraktığı Hatay’da sosyal sorumluluk projeleriyle yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Hatay İskende­run’da Mevlâna İlkokulu’n­da 500, Kadınana İlkokulu’n­da ise 300 öğrenci kapasite­li 2 yemek hanenin yapımına destek olan Unico Sigorta, ilkokul çağındaki çocukları her gün sağlıklı, sıcak yemek­le buluşturmak için Gönül Mutfağı ile başlattığı proje ile 2 yemek hanenin açılışı­nı gerçekleştirdi.

İki ilkokul­daki yemekhanelerin açılışı sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir, Unico Sigor­ta CEO’su Ender Güzeler, okul yöneticileri ve öğrenci­lerin katılımıyla düzenlendi. Projeyle, İskenderun’da okul çağındaki 800 çocuğa günlük sıcak ve sağlıklı yemek im­kânı sunulurken, çocukla­rın sağlıklı beslenme düzeni­nin iyileştirilmesi amaçlanı­yor. Açılış töreninde konuşan Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, geleceğin emane­ti çocuklara sağlıklı beslen­me imkânı sunmanın temel toplumsal sorumlulukla­rı olduğunu belirterek, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Uni­co Sigorta olarak ülkemizin geleceğini çocuklarımız ola­rak görüyoruz.

Gönül Mutfa­ğı geleceğin sofralarını kuru­yor projesine destek vererek yaptırdığımız yemekhaneler ile ilkokul çağındaki çocuk­larımızın beslenme ihtiyacı­na katkıda bulunuyoruz. Biz­lerle aynı duyarlılığı paylaşan Ebru Baybara Demir ve Gö­nül Mutfağı ile yollarımızın kesişmesinin ardından, on­ların özverili çalışmaları ve sürdürülebilir beslenme ko­nusundaki deneyimleri sa­yesinde, deprem bölgesinde­ki çocuklara sadece bir öğün değil, umut ve dayanışma da sunmayı hedefledik.”

“İyi beslenmek her çocuğun hakkı”

İyi beslenmenin her çocu­ğun hakkı olduğunu dile ge­tiren Ender Güzeler, çocuk­ların gerek zihinsel, gerek fiziksel gelişimlerinin öne­mine işaret ederek, şöyle de­vam etti: “2024-2025 eğitim öğretim yılı, ikinci dönemi itibarıyla 800 çocuğumuzu okullarındaki yemekhane­lerde her gün sıcak ve sağ­lıklı yemek ile buluşturuyo­ruz.

Bu değerli projenin, sa­dece bugün değil, gelecekte de çocuklarımızın sağlık­lı ve güvenli bir yaşam sür­dürebilmesi için bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Dayanışma ve iyilikle büyü­yen bu hareketin, daha geniş kitlelere ulaşarak yaygın­laşması, daha fazla çocuğu­muzun beslenmesine katkı sağlaması ve böylece ülke­mizin geleceğini güçlendir­mesi en büyük temennimiz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıklı beslenen her çocuk, güçlü ve umut dolu bir geleceğin te­mel taşıdır.’’

“Gıda desteğine ihtiyacımız var”

Projenin detayları hakkın­da bilgi veren Şef Ebru Bayba­ra Demir ise 6 Şubat 2023’ten bu yana İskenderun’da “Gö­nül Mutfağı” çatısı altında sı­cak yemek dağıtımı gerçek­leştirdiklerini vurguladı. İh­tiyaçlar karşısında çözümün bir parçası olmak için çalış­tıklarına söyleyen Demir, ko­nuşmasını şöyle sürdürdü: “Gönül Mutfağı, okul çocuk­larımıza sıcak yemek sağlar­ken aynı zamanda bölgede yaşayan 50 kadınımıza da is­tihdam olanağı sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlı­ğı, Çalışma ve Sosyal Güven­lik Bakanlığı, Millî Eğitim Ba­kanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İs­kenderun Kaymakamlığı’nın destek ve iş birlikleriyle haya­ta geçen bu projeye Unico Si­gorta’nın katkısından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz daha çok okula ve öğrenciye ulaşmak.”

Bugüne kadar gönüllü tedarikçilerle çok sayıda kişiye ulaştıkları­nı dile getiren Ebru Baybara Demir, “Bizim gıda desteğine ihtiyacımız var. Bu mutfak­lar belki 11 ilde de yapılabilir. Biz Gönül Mutfağı olarak İs­kenderun’da her gün 7 okulda 2 bin 300 öğrenci, yaklaşık 7 mahallede 5 bin kişiye günlük yemek dağıtımı yapıyoruz. Bi­zim daha çok desteği ihtiyacı­mız var. Amacımız 20 milyon çocuğa bu hizmeti götürmek” açıklamasında bulundu.

“Tamamlayıcı sağlık sigortası kesinlikle büyüyecek”

Sigorta sektörüne yönelik gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ender Güzeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 685 milyon TL hasar ödediklerini açıkladı. Satın alma gücündeki düşüşle birlikte insanların sigortadan uzaklaşmaya başladığını ifade eden Güzel, yine insanların otomobil yaşı artınca da sigortadan vazgeçtiğini söyledi. Uzun yıllar kasko sigortasında 10 yaşın sınır olduğunu belirten Güzeler, “Poliçe yenilemelerinde 12 yaşa kadar kabul ediliyordu.

Ancak araç pazarı yaşlandı. Ortalama araç yaşı 15’in üzerine çıktı. Sigorta sektöründe şu anda kasko 20-22 yaşlarına kadar çıktı” diye konuştu. Sağlık sigortasına da değinen Güzeler, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kesinlikle büyüyecek. TSS’ye her yıl 1,5 milyona yakın yeni müşteri geliyor” dedi. Güzeler, iyi bir portföy yönettiklerini de sözlerine ekledi.