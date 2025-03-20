‘Gönül mutfağı’yla günde 800 çocuğa sıcak yemek
Unico Sigorta, Hatay İskenderun Mevlâna İlkokulu’nda 500, Kadınana İlkokulu’nda ise 300 öğrenci kapasiteli 2 yemekhanenin açılışını gerçekleştirdi. Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, “Deprem bölgesindeki çocuklara sadece bir öğün değil, umut ve dayanışma sunmayı da hedefledik” dedi.
Hamide HANGÜL
Depremin derin izler bıraktığı Hatay’da sosyal sorumluluk projeleriyle yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Hatay İskenderun’da Mevlâna İlkokulu’nda 500, Kadınana İlkokulu’nda ise 300 öğrenci kapasiteli 2 yemek hanenin yapımına destek olan Unico Sigorta, ilkokul çağındaki çocukları her gün sağlıklı, sıcak yemekle buluşturmak için Gönül Mutfağı ile başlattığı proje ile 2 yemek hanenin açılışını gerçekleştirdi.
İki ilkokuldaki yemekhanelerin açılışı sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir, Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, okul yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlendi. Projeyle, İskenderun’da okul çağındaki 800 çocuğa günlük sıcak ve sağlıklı yemek imkânı sunulurken, çocukların sağlıklı beslenme düzeninin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Açılış töreninde konuşan Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, geleceğin emaneti çocuklara sağlıklı beslenme imkânı sunmanın temel toplumsal sorumlulukları olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Unico Sigorta olarak ülkemizin geleceğini çocuklarımız olarak görüyoruz.
Gönül Mutfağı geleceğin sofralarını kuruyor projesine destek vererek yaptırdığımız yemekhaneler ile ilkokul çağındaki çocuklarımızın beslenme ihtiyacına katkıda bulunuyoruz. Bizlerle aynı duyarlılığı paylaşan Ebru Baybara Demir ve Gönül Mutfağı ile yollarımızın kesişmesinin ardından, onların özverili çalışmaları ve sürdürülebilir beslenme konusundaki deneyimleri sayesinde, deprem bölgesindeki çocuklara sadece bir öğün değil, umut ve dayanışma da sunmayı hedefledik.”
“İyi beslenmek her çocuğun hakkı”
İyi beslenmenin her çocuğun hakkı olduğunu dile getiren Ender Güzeler, çocukların gerek zihinsel, gerek fiziksel gelişimlerinin önemine işaret ederek, şöyle devam etti: “2024-2025 eğitim öğretim yılı, ikinci dönemi itibarıyla 800 çocuğumuzu okullarındaki yemekhanelerde her gün sıcak ve sağlıklı yemek ile buluşturuyoruz.
Bu değerli projenin, sadece bugün değil, gelecekte de çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Dayanışma ve iyilikle büyüyen bu hareketin, daha geniş kitlelere ulaşarak yaygınlaşması, daha fazla çocuğumuzun beslenmesine katkı sağlaması ve böylece ülkemizin geleceğini güçlendirmesi en büyük temennimiz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıklı beslenen her çocuk, güçlü ve umut dolu bir geleceğin temel taşıdır.’’
“Gıda desteğine ihtiyacımız var”
Projenin detayları hakkında bilgi veren Şef Ebru Baybara Demir ise 6 Şubat 2023’ten bu yana İskenderun’da “Gönül Mutfağı” çatısı altında sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini vurguladı. İhtiyaçlar karşısında çözümün bir parçası olmak için çalıştıklarına söyleyen Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Gönül Mutfağı, okul çocuklarımıza sıcak yemek sağlarken aynı zamanda bölgede yaşayan 50 kadınımıza da istihdam olanağı sundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı’nın destek ve iş birlikleriyle hayata geçen bu projeye Unico Sigorta’nın katkısından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz daha çok okula ve öğrenciye ulaşmak.”
Bugüne kadar gönüllü tedarikçilerle çok sayıda kişiye ulaştıklarını dile getiren Ebru Baybara Demir, “Bizim gıda desteğine ihtiyacımız var. Bu mutfaklar belki 11 ilde de yapılabilir. Biz Gönül Mutfağı olarak İskenderun’da her gün 7 okulda 2 bin 300 öğrenci, yaklaşık 7 mahallede 5 bin kişiye günlük yemek dağıtımı yapıyoruz. Bizim daha çok desteği ihtiyacımız var. Amacımız 20 milyon çocuğa bu hizmeti götürmek” açıklamasında bulundu.
“Tamamlayıcı sağlık sigortası kesinlikle büyüyecek”
Sigorta sektörüne yönelik gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ender Güzeler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 685 milyon TL hasar ödediklerini açıkladı. Satın alma gücündeki düşüşle birlikte insanların sigortadan uzaklaşmaya başladığını ifade eden Güzel, yine insanların otomobil yaşı artınca da sigortadan vazgeçtiğini söyledi. Uzun yıllar kasko sigortasında 10 yaşın sınır olduğunu belirten Güzeler, “Poliçe yenilemelerinde 12 yaşa kadar kabul ediliyordu.
Ancak araç pazarı yaşlandı. Ortalama araç yaşı 15’in üzerine çıktı. Sigorta sektöründe şu anda kasko 20-22 yaşlarına kadar çıktı” diye konuştu. Sağlık sigortasına da değinen Güzeler, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kesinlikle büyüyecek. TSS’ye her yıl 1,5 milyona yakın yeni müşteri geliyor” dedi. Güzeler, iyi bir portföy yönettiklerini de sözlerine ekledi.