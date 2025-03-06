GSO-MEM sanayinin yeşil dönüşümü çalışmalarına hız verdi

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Sanayi işletmelerine yönelik karbon ayak izi hesaplama, enerji verimliliği eğitimleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayide kullanımı ve sürdürülebilir üretim teknikleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren GSO-MEM, yeşil sertifikasyon süreçleri konusunda işletmelerin uluslararası standartlara uygun hale gelmesine de katkı sunuyor.

"Yeşil dönüşüm sanayinin geleceği açısından çok önemli"

GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, yürütülen projeler hakkında yaptığı açıklamada, yeşil dönüşümün sanayinin geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

‘’Sanayi üretiminde verimlilik ve tasarruf noktasında sürdürülebilir enerji kullanımı artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. GSO Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi olarak, sanayicilerimizi bu dönüşüme hazırlamak için kapsamlı eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve yeni teknolojilerin uygulanmasına yönelik projeler geliştiriyoruz. Gaziantep sanayisinin yeşil dönüşüme uyum sağlaması, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de uluslararası pazardaki rekabet gücü açısından büyük önem taşımaktadır. Gaziantep, sanayisinin çevreci üretim anlayışıyla Türkiye ve dünya ekonomisinde öncü bir rol üstlenecek ve yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında sürdürülebilir geleceğine yön verecek.’’

"TÜBİTAK'ın bölgemizdeki tek çözüm ortağı GSO-MEM"

Koçak: ‘’Gaziantep Sanayi Odası’nın öncülüğünde, GSO-MEM’de firmalarımızın uluslararası standartlarda karbon ayak izi hesaplamalarını yapıyor, yeşil dönüşüm yol haritalarını belirliyor, firmalarımıza rehberlik ediyoruz. Yeşil dönüşüm konusunda yürütmüş olduğumuz çalışmalarda en geniş kapsamda doğrulanmış yazılım kullandığı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanmıştır. "TÜBİTAK'ın bölgemizdeki tek çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren GSO-MEM’e yapılacak başvurular ile KOBİ'lerimiz hibe desteklerinden faydalanma imkanı buluyor ve dönüşüm süreci GSO-MEM iş birliğinde yürütülüyor. Bugüne kadar TÜBİTAK Çözüm Ortaklığı programı kapsamında ülkemizin farklı illerinden toplam 32 KOBİ'mize genel toplamda ise 100'ün üzerinde firmamıza kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama mentörlük hizmeti verdik. Hizmet süreci tamamlanan firmalarımızın birçoğu ulusal/uluslararası akredite doğrulayıcı kuruluşlardan doğrulama sertifikalarını aldı" dedi.

"KOBİ’lerin eko dönüşümüne ilişkin iş birliği protokolü"

Koçak, ‘’Gaziantep’teki KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla; Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ve Akbank arasında KOBİ’lerin eko dönüşümüne ilişkin iş birliği protokolü imzaladık. Akbank KOBİ eko dönüşüm paketi ile yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi konularda yatırım yapacak firmalara kendi kredi politikaları çerçevesinde avantajlı faiz oranlarıyla kredi sağlayacak ve bu sayede Gaziantep’teki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerine katkıda bulunacağız. Bununla birlikte, Türkiye yeşil sanayi projesi kapsamında firmalara destek programları sunulmaktadır. Firmalarımızın da bu kapsamda verilen destek mekanizmalarından faydalanmaları bu sürece önemli katkılarda bulunacaktır’’ şeklinde konuştu.

Uluslararası yeşil enerji sertifikası alan ilk Sanayi Odası

Uluslararası yeşil enerji sertifikası alan ilk Sanayi Odası olduklarını söyleyen Ali Can Koçak, şunları dile getirdi: ‘’Odamız tarafından kullanılan elektrik enerjisi tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve doğaya hiçbir karbon salınımında bulunulmuyor. Yürüttüğümüz başarılı çalışmaların bir sonucu olarak, ISO 14064-1 standardına göre kurumsal karbon ayak izini hesaplayan, raporlayan ve doğrulama işlemlerini tamamlayan ilk oda olarak örnek bir çalışmaya imza attık. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek yeşil OSB hedefiyle, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin İklim Eylem Planı’nı hazırladık. En başından itibaren yeşil OSB olmasını hedeflediğimiz Ayakkabı Terlik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yeşil OSB fizibilite çalışmasını gerçekleştirdik. Tamamlandığında 45 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olacak olan, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgemizde uygulayacağımız simbiyoz projemizle, bir fabrikadan çıkan atığın başka bir fabrikada hammadde olarak kullanılmasını hedefliyoruz. Yeşil mutabakatın en önemli bileşenlerinden biri olan ‘Döngüsel Ekonomi’ konusuna da simbiyoz projemiz ile önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Model Fabrikamızın çatısına güneş enerji panelleri kurduk. Bu sayede, GSO-MEM ve Model Fabrikamızda kullanılan elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ediyoruz. Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ankara Şubesi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iş birliğinde düzenlenen 24. Kamu Kalite Sempozyumu / Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm konulu programda, Odamız tarafından yürütülen, ‘Gaziantep Yeşil Dönüşüm Hareketi Projesi’ jüri teşvik ödülü almıştır. Yeşil mutabakat kriterleri çerçevesinde 2026 yılının başında başlayacak olan sınırda karbon düzenlemesine kısa bir süre kalmışken tüm firmalarımızı da yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek üzere Mesleki Eğitim Merkezimize davet ediyoruz.’’