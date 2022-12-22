Havran mandalinasında üretimin yarısı komşu ülkelere satılıyor

İlçede yaklaşık 250 bin mandalina ağacından yılda ortalama 400 bin ton ürün elde eden üreticiler, bunun yarısını yurt dışına gönderiyor. Hasatta Havran'ın yanı sıra Çanakkale'nin Yenice, Balıkesir'in Susurluk, Sındırgı, Kepsut ve İvrindi ilçelerinden çok sayıda işçi çalışıyor.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, ilçede mandalina üretiminin dedeleri tarafından dikilen fidanlarla başladığını söyledi. Bu hasat döneminin verimli geçtiğini belirten Hançer, “Doğal olarak toplayıp tüketiciye organik bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Mumlama dediğimiz meyveye yapay parlaklığını kazandırmadan dalından doğal rengiyle halkımıza sunuyoruz” dedi.

Hançer, mandalinanın Havran için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi. Ürünün her yıl yaklaşık 200 bin tonunun yurt dışına satıldığını söyleyen Hançer, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Asos-Truva tünelleriyle esnafın ilçeye daha kısa sürede ulaştığını, bunun da ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ve daha taze bir ortamda ulaşmasını sağladığını ifade etti. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Trakya bölgesine, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a mandalinalarını daha rahat gönderme imkanı bulduklarını kaydeden Murat Hançer, “Ulaşım rahatlayınca Bulgaristanlı tüccarlar bize daha rahat ulaşıyor. Bu durum hem üreticiye hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Sadece Türkiye'ye değil yurt dışına da açılma kapımız oldu” şeklinde konuştu.

BALIKESİR