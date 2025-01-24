İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 201 bininci konut teslim töreni için Malatya'da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Merkez Kapalı Spor Salonu yanında düzenlenen "201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

"Malatya'da 6 bin 554 konutun kurasını çekip ailelere teslim edeceğiz"

Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, şöyle devam etti: "Şimdiye kadar gerçekleştirilen kura töreni ile Malatya'nın il ve ilçe merkezlerinde 16 bin 48 konut, kırsalda ise 3 bin 703 köy evi olmak üzere toplam 19 bin 751 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Bugün Malatya'da toplam 6 bin 554 konutun kurasını çekip ailelere teslim edeceğiz. Böylece Malatya'da toplam 26 bin 305 konutumuzun kurasını çekerek ailelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmuş olacağız."