İlk kruvaziyer gemisi Ordu’ya demir attı

Yüzlerce yolcu ile gelen Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi Ordu’nun Ünye Limanı’na demir attı. Karadeniz'in en önemli ticaret ve turizm merkezi olmak amacıyla son iki yıldır hızlı bir atılım sergileyen Ordu, deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Eylül ayında Ünye Limanı vasıtasıyla Rusya ile Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte uluslararası deniz taşımacılığına adım atan Ordu, bu kez dünya deniz turizminin en önemli alanlarından biri olan kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapıyor. Rusya'nın Soçi kentinden başlayıp Trabzon, Amasra, İstanbul’u kapsayan rotada gezi gerçekleştiren Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaptığı görüşmelerle rotasına Ordu’yu da ekledi.

“3 ay değil 12 ay Ordu, Ordu’yu dört mevsim yaşayın”

Kruvaziyer turizminin Ordu’nun güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Mehmet Hilmi Güler, “Burada olan Astoria Grande dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi. Ama biz imkânsızı başardık ve böyle bir imkânsızı mümkün kıldık. Yolcu terminali ile birlikte Ünye’miz çok önemli bir esere kavuşmuş oldu” dedi. Ünye Limanı’nın her geçen gün daha da büyüyeceğini ifade eden Başkan Güler, “Ünye Limanı’mız ro-ro çalışmaları ile deniz ticaretini geliştirirken yakında başlayacak olan konteyner çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Bundan sonraki çalışmalarımızda da yepyeni bir faaliyetler dizisi ile “3 ay değil 12 ay Ordu, Ordu’yu dört mevsim yaşayın” sloganıyla bir ilki gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

ORDU