İnegöl'de 9 zincir market mühürlendi

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında etiket-kasa fiyat farklılığı başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 9 zincir market şubesine mühür vuruldu.

İnegöl Belediyesi'nden zincir market şubelerinin mühürlenmesine ilişkin yapılan açıklamada, halk sağlığı ve refahını korumak adına yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özellikle marketlere yönelik denetimler kapsamında; etiket ihlalleri başta olmak üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 3 zincir markete ait, toplam 9 market şubesi belediye encümeni kararı ile 3 gün süre ile mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir. Zabıta Müdürlüğümüzün denetimleri ara verilmeksizin sürerken, 3'üncü ihlale ulaşan şubelerde mühürleme işlemleri yapılmaya devam edecektir."