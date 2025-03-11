İnşaat mühendisi adaylarına İMO Bursa Şubesi ve İMSİAD’dan staj desteği

Nezaket ÇETİN / BURSA

Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören ve iş hayatına hazırlanan gençlerin stajlarını tamamlamalarına ve mesleki gelişimlerine destek olmak için İMO Bursa Şubesi ve İMSİAD kolları sıvadı.

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem ve İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir bir araya gelerek, inşaat mühendisi adaylarına staj fırsatı sunan protokolü imzaladı. İMO Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşen Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü ile staj arayışındaki genç inşaat mühendisi adayları sektördeki firmalara yönlendirilecek.

Erdem: "İnşaat mühendisliği mesleği hak ettiği değeri görmeli"

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, protokolü ve çalışmaları değerlendirdi. Erdem, “İMSİAD’ın Bursa’nın en önemli kurumlarından bir tanesi, sektörün gelişimine değerli katkılarının bulunuyor. İnşaat mühendislerinin iş yaşamına adım atmadan önce mesleki deneyimlerini, pratiklerini arttırmak için Şube olarak birçok eğitim ve çalışma gerçekleştirdik İMSİAD ile yapılan protokolün bu anlamda değerli” dedi.

Staj yeri bulmakta zorlanan meslektaş adaylarının da bulunduğunu belirten Erdem, “İnşaat mühendislerinin mesleki olarak hak ettiği değeri yeniden kazanması gerekli. Şube olarak bu yönde yasal düzenlemelerin yapılması için Bakanlık nezdinde görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. İMSİAD’ın da çalışmalarımıza destek vereceğini biliyoruz. İMSİAD’ın güzel işler yapıyor olması, sektöre doğru yön vermesi bizim için fayda sağlayıcı çünkü bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi İMSİAD. Sektörümüzde düzenlenmesi gereken önemli yasalar var. Artık Müteahhitlik Yasası’nın da yeniden düzenlenerek profesyonel kadrolarını oluşturmuş gerçekten işi müteahhitlik olan, belirli sermayesi bulunan kişiler bu işi yapmalı” şeklinde konuştu.

Şeref Demir: "İnşaat mühendislerinin donanımının artması için katkı sunacağız"

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı konuşmasında, “İnşaat mühendislerimiz bilgi birikim ve tecrübeleriyle her zaman inşaatın kusursuzluğunun teminatı ve olası hataların sigortası olmuşlardır. Yetkin mühendislik bilgisi ve hizmeti, sağlam ve güvenli binaların ilk şartıdır. Bu kapsamda mühendislik mesleğinin akademik olarak disiplin altında tutulması, yeni mühendislerin yetişmesi ve iş hayatına katılmalarının sağlanması, sahadaki mesleki yeterliliğin her daim denetlenmesi, yeni teknik, bilimsel ve kanuni gelişmelerin takip edilmesi, bu yeni mesleki gelişmelerin sahaya iletilerek uygulanması gibi daha birçok önemli sorumluluğu yerine getiren İnşaat Mühendisleri Odası’nın çalışmaları çok ama çok önemlidir. Bu noktada İMSİAD olarak bize düşen onlarla iş birliği yaparak çalışmalarında ve faaliyetlerinde yardımcı olmak, sektörümüzün gelişmesine katkı sunmaktır” ifadelerini kullandı ve bu nedenle protokolün gerekli olduğunun altını çizerek, imzalanması nedeniyle duymuş olduğu memnuniyeti ifade etti.

İmzaların ardından taraf temsilcileri, başta kentsel dönüşüm olmak üzere sektörel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Sorunların çözümünde ortak akıl ve istişarenin öneminin altına çizerek sektör paydaşlarının daha sık bir araya gelmesinin sorunların çözüm sürecini hızlandıracağını belirttiler.