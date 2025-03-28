İnşaat sektörüne yeni soluk: İMSİFED

Nezaket ÇETİN

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (İMSİAD) öncülüğünde birleşen Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey’deki müteahhit dernekleri, İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu’nu kurdu.

İMSİFED'in kuruluşuna yönelik programda söz alan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Derneğin faaliyetlerine değindiği konuşmasında, ülkede yaşanan büyük deprem felaketlerinin, güvenli ve sağlam yapılar inşa etmenin ne denli kritik olduğunu acı bir şekilde hatırlattığını vurgulayarak “Bursa özelinde de, uzmanlarımızın ifade ettiği gibi şehrimizin büyük bir bölümü birinci derece deprem bölgesinde ve mevcut yapı stoğumuzun önemli bir kısmı risk taşıyor. Bu gerçekler ışığında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak artık ertelenemez bir zorunluluktur” dedi.

"Sadece bina inşa etmiyoruz; şehirlerimizin geleceğini de inşa ediyoruz"

“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son meclisinde emsal artırımı ile ilgili oybirliği ile alınan kararlar, devletimizin başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kentsel dönüşümde vatandaşlarımızın yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Devlet, dönüşüm maliyetinin yarısını üstlenerek ciddi bir teşvik sunuyor. Biz İMSİAD olarak bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz ve birçok ailenin bu sayede güvenli konutlara kavuşacağına inanıyoruz” diyen Demir, "Müteahhitlerin toplumsal rolü bu noktada son derece kritik. Bizler sadece bina inşa etmiyoruz; aslında şehirlerimizin geleceğini inşa ediyoruz" dedi.

“İMSİFED sektörümüzü canlandıracak”

İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu’nun (İMSİFED), inşaat sektöründe yeni bir çatı örgüt olacağını vurgulayan ve Dernek bünyesinde genç mühendis, mimar ve müteahhitlerden oluşan Genç İMSİAD’ın da kurulduğunu belirten Demir, “Hep birlikte kuracağımız federasyonun sektörümüze büyük bir güç katacağına inanıyoruz. Bilecik’ten Karacabey’e, İnegöl’den Yenişehir’e kadar geniş bir coğrafyadaki meslektaşlarımız aynı masada buluştuğunda, bundan kazançlı çıkacak olan yine bizim sektörümüz, bizim şehirlerimiz olacak. İnanıyorum ki bu federasyon hamlesi camiamıza yeni bir soluk getirecek, hepimize motivasyon aşılayacak ve bizleri daha büyük başarılara taşıyacaktır” şeklinde görüşlerini aktardı.

Resmi imzalar atıldı

Konuşmaların ardından İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, İnegöl Müteahhitleri Derneği Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Şehitoğlu, Karacabey İMSİAD Başkanı Süleyman Garip, Yenişehir İMSİAD Başkanı Emrah Taşcan ve Bilecik Müteahhit Derneği Başkanı Mehmet Yağız, İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu’nun (İMSİFED) kuruluşunu gerçekleştiren resmi imzaları attı.