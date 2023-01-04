İstinat duvarına çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

Kiremitdere Caddesi'nde seyir halinde olan demir boru yüklü 16 ALV 952 plakalı kamyonun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin istinat duvarına çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle devrilerek bir süre sürüklendikten sonra 34 NZU 17 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kamyonda sıkışan sürücüyü ve yolcu Akif A'yı kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kamyonda yüklü olan demir boruların caddeye dağılması nedeniyle yol, trafiğe kapandı. Vinç yardımıyla kamyonun ve boruların kaldırılmasının ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.

Kazaya tanık olan çevre sakinleri, kamyonun freninin boşaldığını daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığını iddia etti.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün, kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarpması ardından devrilmesi yer alıyor.

Karşı yönden gelen bir aracın ise son anda fren yaparak kazadan kurtulduğu ve çevredekilerin kaza yerine koştuğu anlar da görüntüye yansıyor.