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İZBAŞ, işlem hacminde 1 milyar doları aştı

İzmir Serbest Bölgesi’nin işlem hacmin 2022 yılında 1 milyar doları aştı. İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (İZBAŞ) yapılan açıklamaya göre, bölge geçen yılı yüzde 38'lik büyümeyle kapatarak ihracatını 535 milyon dolara, istihdamı ise 5 bin 227'ye taşıdı.

Dünya Gazetesi
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İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, küresel ekonomideki resesyon risklerine rağmen milyar dolar sınırını aşarak 2022 yılını 1 milyar 232 milyon dolar işlem hacmi ile kapattıkları kaydetti.

İZBAŞ'ın yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde bir kümelenme merkezi olma yolunda ilerlediğini aktaran Sevimli, 2023 yılında hedeflerini 750 milyon dolar ihracat ve 1,5 milyar dolar işlem hacmi olarak belirlediklerini ifade etti.

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