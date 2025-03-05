İzmir, 10 milyar lira yatırım ile sosyal konut atağına geçti

Özlem SARSIN

İzmir’in Menemen ilçesinde 10 milyar lira yatırım maliyeti ile hayata geçirilecek olan pro­je 2 yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. 1+1, 2+1, 3+1 büyüklüğündeki konut­lar 15 bin, 22 bin ve 28 bin liralık taksitlerle satışa sunulacak.

Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konut hakkının bir insan hakkı olduğunu söyleye­rek aylık 15 bin TL’den başlayan ödemelerle dar ve orta gelire sa­hip insanları ev sahibi yapacak­larını duyurdu.

Son zamanlarda belirgin bir şekilde yaşanan ko­nut krizini gidermek için bir adım atmaya karar verdiklerini belir­ten Tugay, “Ege Şehir Planlama şirketimizi bu konuda görevlen­dirdik. Geçmişten bugüne konut edindirme odaklı yaklaşımlar ko­nut sahibi olmayı zor bir hale ge­tirdi.

Konut kredilerinin yüksek olmasına ek olarak inşaat mali­yetlerinde yaşanan artışlar, ko­nut satış ücretlerinin yüksekliği, üretilen konutların yalnızca bel­li bir gelir grubuna sahip kişilere hitap etmesi, konut kira ücretle­rindeki artış gibi farklı sebepler­den dolayı konut krizi derinleş­ti. Bu durum yeterli konuta erişi­min bir insan hakkından ziyade bir ayrıcalık haline gelmesi ile so­nuçlanırken küresel ölçekte de konut krizi yaşanmaya başlandı” dedi.

3 bin 100 konut 2 yılda bitecek

Kaynaklarını Türkiye’ye ör­nek olacak sosyal konut projele­ri için kullanacaklarını söyleyen Tugay, 3 bin 100 konutu 2 yılda bitirmeyi planladıklarını belirte­rek, “Finans modeli asgari ücre­te endeksli olacak. Herhangi bir olağan üstü enflasyon dalgasın­dan korunmak amacı ile de tak­sit artış oranında üst sınır olarak yüzde 30’luk bir seviye belirle­dik. 10 yıl vadeli bir ödeme için­de insanlar hem otururken hem de kira öder gibi ev sahibi olacak. Konut sahiplerinin 5 yıl boyunca evlerini satamamalarını da plan­lıyoruz” dedi.

Kamu kaynaklarının sosyal konut üretimi için kullanılma­sı gerektiğini de söyleyen Tu­gay, “TOKİ gibi kurumlar dev­letin ödeme kolaylığını sunan sosyal konutlar üretmek ama­cı ile kurulmuştur ama maale­sef lüks konutlar üretildi. Yoksul ailelere kira desteği sağlanma­dı ve sonuçta ev fiyatları ile ki­ralar kontrolsüz şekilde yüksel­di ve milyonlarca insan maaşıyla kirayı dahi ödeyemez hale geldi.

Kur korumalı sistemde ödenen 48 milyar dolar ile 972 bin sosyal konut inşaa edebilir, 3 milyon­dan fazla vatandaşımızı ev sahibi yapabilirdik. Ama bu tercih edil­medi konuta bir insan hakkı ola­rak değil bir yatırım ve rant aracı olarak bakıldı” diye konuştu.

Asgari ücrete endeksli finans modeli

Projede 75 adet 1+1 daire, ka­palı ve açık mutfak seçenekle­riyle 191 adet 2+1 daire, kapalı ve açık mutfak seçenekleriy­le 134 adet 3+1 daire bulunu­yor. Proje, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.

Asgari üc­rete endeksli finans modeli projenin temelini oluşturuyor. Vatandaşa birinci olarak “pe­şin ödemelerde yüzde 10 indi­rim”, ikinci olarak “yüzde 30 peşinat – 120 ay vade”, üçüncü olarak “yüzde 20 peşinat - 4 ara ödeme - 120 ay vade” şek­linde üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Taksitli ödemeler­de defaten toplu ödeme ya­pıldığı takdirde kolaylıklar da sağlanacak.