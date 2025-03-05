İzmir, 10 milyar lira yatırım ile sosyal konut atağına geçti
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 yıl içinde 25 bin sosyal konut üretiminin ilk etabı olan 3 bin 100 konutun yapımına start verdi.
Özlem SARSIN
İzmir’in Menemen ilçesinde 10 milyar lira yatırım maliyeti ile hayata geçirilecek olan proje 2 yıl içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilecek. 1+1, 2+1, 3+1 büyüklüğündeki konutlar 15 bin, 22 bin ve 28 bin liralık taksitlerle satışa sunulacak.
Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konut hakkının bir insan hakkı olduğunu söyleyerek aylık 15 bin TL’den başlayan ödemelerle dar ve orta gelire sahip insanları ev sahibi yapacaklarını duyurdu.
Son zamanlarda belirgin bir şekilde yaşanan konut krizini gidermek için bir adım atmaya karar verdiklerini belirten Tugay, “Ege Şehir Planlama şirketimizi bu konuda görevlendirdik. Geçmişten bugüne konut edindirme odaklı yaklaşımlar konut sahibi olmayı zor bir hale getirdi.
Konut kredilerinin yüksek olmasına ek olarak inşaat maliyetlerinde yaşanan artışlar, konut satış ücretlerinin yüksekliği, üretilen konutların yalnızca belli bir gelir grubuna sahip kişilere hitap etmesi, konut kira ücretlerindeki artış gibi farklı sebeplerden dolayı konut krizi derinleşti. Bu durum yeterli konuta erişimin bir insan hakkından ziyade bir ayrıcalık haline gelmesi ile sonuçlanırken küresel ölçekte de konut krizi yaşanmaya başlandı” dedi.
3 bin 100 konut 2 yılda bitecek
Kaynaklarını Türkiye’ye örnek olacak sosyal konut projeleri için kullanacaklarını söyleyen Tugay, 3 bin 100 konutu 2 yılda bitirmeyi planladıklarını belirterek, “Finans modeli asgari ücrete endeksli olacak. Herhangi bir olağan üstü enflasyon dalgasından korunmak amacı ile de taksit artış oranında üst sınır olarak yüzde 30’luk bir seviye belirledik. 10 yıl vadeli bir ödeme içinde insanlar hem otururken hem de kira öder gibi ev sahibi olacak. Konut sahiplerinin 5 yıl boyunca evlerini satamamalarını da planlıyoruz” dedi.
Kamu kaynaklarının sosyal konut üretimi için kullanılması gerektiğini de söyleyen Tugay, “TOKİ gibi kurumlar devletin ödeme kolaylığını sunan sosyal konutlar üretmek amacı ile kurulmuştur ama maalesef lüks konutlar üretildi. Yoksul ailelere kira desteği sağlanmadı ve sonuçta ev fiyatları ile kiralar kontrolsüz şekilde yükseldi ve milyonlarca insan maaşıyla kirayı dahi ödeyemez hale geldi.
Kur korumalı sistemde ödenen 48 milyar dolar ile 972 bin sosyal konut inşaa edebilir, 3 milyondan fazla vatandaşımızı ev sahibi yapabilirdik. Ama bu tercih edilmedi konuta bir insan hakkı olarak değil bir yatırım ve rant aracı olarak bakıldı” diye konuştu.
Asgari ücrete endeksli finans modeli
Projede 75 adet 1+1 daire, kapalı ve açık mutfak seçenekleriyle 191 adet 2+1 daire, kapalı ve açık mutfak seçenekleriyle 134 adet 3+1 daire bulunuyor. Proje, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL’den, 2+1 daireler 22 bin TL’den, 3+1 daireler ise 28 bin TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.
Asgari ücrete endeksli finans modeli projenin temelini oluşturuyor. Vatandaşa birinci olarak “peşin ödemelerde yüzde 10 indirim”, ikinci olarak “yüzde 30 peşinat – 120 ay vade”, üçüncü olarak “yüzde 20 peşinat - 4 ara ödeme - 120 ay vade” şeklinde üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Taksitli ödemelerde defaten toplu ödeme yapıldığı takdirde kolaylıklar da sağlanacak.