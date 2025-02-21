İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Bölge Planı’nı açıkladı

Özlem SARSIN / İZMİR

“Yeşil Dönüşüme ve Mavi Büyümeye Öncülük Eden, Dirençli ve Canlı Bir Liman Şehri” vizyonu doğrultusunda İzmir’in orta vadeli gelişme önceliklerini ortaya koyan İzmir Bölge Planı açıklandı. Plan’da, İzmir’deki tarımsal ve sınai üretim altyapısının yeşil dönüşümü, bir liman kenti olan İzmir’de mavi ekonominin geliştirilmesi ve dünya genelinde yaşanan dönüşüm ve değişim dalgasına uyum sağlaması hedeflendi.

“Bölge Planı, İzmir’deki tüm kurum ve kuruluşlar için geçerli bir plan niteliğinde”

İzmir Bölge Planı Tanıtım Toplantısının açılış konuşmasını yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “12. Kalkınma Planı başta olmak üzere merkezi düzeyde hazırlanan politika dokümanlarının İzmir ile bağını kuran İzmir Bölge Planı, kentimizin kalkınması için yol gösterici bir niteliğe sahiptir. Bundan ötürü, şehrimizin gelişmesi adına çalışma yürüten tüm kurum ve kuruluşların bölge planında ortaya konan hedef ve öncelikleri dikkate alması büyük bir öneme sahiptir” dedi.

“Bölge Planı, İzmir’in Planı”

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ise, Ajans olarak iki yıla yakın bir süre boyunca bölge planı hazırlık çalışmalarını koordine ettiklerini belirterek, “ Bu süreçte katılımcılığa ayrı bir önem verdik. 30 ilçemizin tamamında bölge planı özelinde toplantılar gerçekleştirdik. Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurduk, vatandaşlarımızın görüşlerini almak için İzmir’i temsilen geniş kapsamlı bir saha araştırması yaptık. İzmir’in mevcut durumunu analiz etmek ve önümüzdeki beş yıllık dönemi öngörmek amacıyla veriye dayalı bilimsel nitelikte çok sayıda çalışmaya imza attık ve neticede İzmir Bölge Planı ete kemiğe büründü. Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren İzmir Bölge Planı, bütün İzmir’in planı olup kentimizin kalkınma planı niteliğindedir ve bu bağlamda şehrimizin tüm paydaşları tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi, planın başarısı için kritik önemdedir” dedi.

“Yeşil Dönüşüme ve Mavi Büyümeye Öncülük Eden, Dirençli ve Canlı Bir Liman Şehri”

İzmir Bölge Planı’nın, 12. Kalkınma Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ile uyumlu ve İzmir için belirlenen “potansiyel küresel il” olma hedefi doğrultusunda hazırlandığını vurgulayan Yavuz, “ Ülkemizin üçüncü büyük şehri konumunda olan İzmir, ülke sınırlarının ötesinde küresel ölçekte söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi amacına yönelik olarak katılımcı araçlar ve bilimsel yöntemler kullanılarak hazırlanan İzmir Bölge Planı; yeşil eksen, mavi eksen ve toplum ekseni olmak üzere üç dikey politika eksenine sahiptir. Planın yeşil ekseni; İzmir’in tarım ve sanayi başta olmak üzere tüm üretim altyapısının yeşil dönüşümünü gerçekleştirmeye yönelik hedef ve tedbirlere yer vermektedir. Mavi eksen; İzmir’in bir liman kenti olduğu gerçeğinden hareketle İzmir’in liman ve lojistik altyapısının geliştirilerek ülkesel ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılmasını ve mavi ekonominin sunduğu imkânlardan daha fazla istifade edilmesini önceliklendirmektedir. Toplum ekseni ise, dünyada yaşanmakta olan değişim ve dönüşüm dalgasına İzmir’in kurumlar ve bireyler düzeyinde uyum sağlamasına yönelik hedef ve tedbirleri içermektedir. Yeşil, mavi ve toplum olmak üzere dikeyde yer alan politika eksenlerini yatayda girişimcilik ve mekân politika eksenleri kesmektedir. Girişimcilik ekseni kapsamında sürdürülebilir üretim ve deniz teknolojileri alanında çalışan yeşil ve mavi teknoloji girişimciliği ile oyun yazılım sektörü başta olmak üzere yaratıcı endüstrilere yönelik girişimcilik faaliyetleri şehrimiz için önceliklendirilmiştir. Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye ortalamasının üstünde yer alan, körfezin etrafında oldukça dar bir alana sıkışmış ve aktif fay hatlarına ev sahipliği yapan İzmir’in mekânsal gelişimi için doğal büyüme eşiklerine ulaşmış olan şehir merkezi üzerindeki baskının azaltılması ve buna yönelik olarak da kentin kuzey, güney ve doğu aksında yeni alt bölge merkezleri oluşturulması gerekliliği, planın mekân ekseni bağlamında öne çıkan önerileri arasında yer almaktadır” dedi.

Yavuz, toplantı sonunda DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, İzmir Bölge Planı çerçevesinde ortaya koyulan hedefleri 5 yıl boyunca izleyeceklerini söyleyerek, “ Planın izlemesini gerçekleştireceğiz. Hem Ajans olarak hem de diğer kurumların gerçekleştirdiği çok fazla faaliyet var. İlk defa 2024 yılının izleme faaliyetini yapacağız. 2025 yılının ortalarında 2024 yılı izleme raporunu yayınlayacağız. Orada diyeceğiz ki; bölge planı kapsamında yer alan hedeflere ilişkin yapılanları bunlardır. Bir 5 yıllık süre zarfında bunu takip edeceğiz. Ne kadarı gerçekleşmiş, ne kadar yol alabilmişiz, mesela hidrojen vadisi için bir anlaşma bile imzalansa bu önemli bir gelişme olacak. İzleme raporlarını da kamuoyu ile paylaşacağız.”