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İzmir YMMO, vergi eğitim merkezi kuruyor

 İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası, orta ile büyük ölçekli işletmelerin her kademede nitelikli personel ihtiyacını karşılamak hedefiyle vergi eğitim merkezi kuruyor. İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, eylül ayında merkezin faaliyete geçeceğini söyledi.

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İzmir YMMO, vergi eğitim merkezi kuruyor
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İzmir Yeminli Mali Müşavir­ler Odası (İzmir YMMO), sektöre nitelikli muhasebe ve mali müşavirlik personeli ye­tiştirmek amacıyla vergi eğitim merkezi kuruyor. Kentsel dönü­şümle yenilenen hizmet binası­nın bir katı tamamen eğitim ve konferans salonlarına ayrılır­ken, oda üyeleri başta olmak üze­re sektördeki bilgi düzeyini ar­tırmak ve orta ile büyük ölçekli işletmelerin her kademede nite­likli personel ihtiyacını karşıla­mak hedefleniyor.

İzmir YMMO Yönetim Kuru­lu Başkanı Yaşar Zengin, yeni bi­na planları içinde, bir katı tama­men eğitim ve konferans salonla­rına ayırdıklarını belirtti. Burada kuracakları Vergi Eğitim Merke­zi ile yalnızca meslek mensupla­rının değil, aynı zamanda işlet­melerin de ihtiyaç duyduğu her düzeyde muhasebe personeli­ni yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Zengin, “Vergi Eğitim Merkezi’miz kurulmadan önce de sektörün önemli bir eksiği oldu­ğu için eylül ayından itibaren eği­timlere başlamayı planlıyoruz. Eğitimlerimizi sonrasında ta­mamlanacak Vergi Eğitim Mer­kezi’nde devam ettireceğiz. Bu eğitim programları sadece mes­lek içi gelişimi değil, aynı zaman­da üniversitelerden mezun olan gençlerin sektöre entegre olması­nı da kolaylaştıracak” dedi.

Zengin, “Sektörümüzdeki en büyük sorunlardan biri nitelik­li personel eksikliği. Bu açığı ka­patmak, vergi mevzuatı konu­sunda uzmanlaşmış yeni nesil profesyonelleri sektöre kazan­dırmak istiyoruz. Vergi Eğitim Merkezi bu vizyonun ilk adımı olacak” diye konuştu.

“Tahkim Kurulu’yla da uyuşmazlıkları çözeceğiz”

Yeni dönem projeleri kapsa­mında İzmir YMMO, bünyesinde bir de tahkim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Bu kurul ile şirketler arasında doğabilecek ticari uyuş­mazlıkların daha hızlı ve etkin bi­çimde çözülmesi hedefleniyor.

Firmalar, kurumlar veya mes­lek mensupları arasında oluşabi­lecek ihtilafları mahkeme süreci­ne gitmeden çözebilmek için, bir tahkim kurulu kurma kararı da al­dıklarını ifade eden Zengin, “Fir­malar arasında yapılan sözleş­melere, ‘Uyuşmazlıklarda İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Tahkim Kurulu yetkilidir’ ibare­si konulması halinde, hem mah­kemelerdeki dosya yükü azalacak hem de taraflar ciddi zaman ta­sarrufu sağlayacak. Bu şekilde so­runlar daha kısa sürede ve etkin biçimde çözülebilecek” dedi.

İzmir YMMO’nun bu adımıyla iş dünyasına somut ve sürdürü­lebilir bir çözüm sunduğunu be­lirten Zengin, “Tahkim Kurul ile sadece üyelerimize değil, iş dün­yasının tamamına dokunmuş olacağız. Bu anlamda önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğimizi düşü­nüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL