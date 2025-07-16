İzmir YMMO, vergi eğitim merkezi kuruyor

İzmir Yeminli Mali Müşavir­ler Odası (İzmir YMMO), sektöre nitelikli muhasebe ve mali müşavirlik personeli ye­tiştirmek amacıyla vergi eğitim merkezi kuruyor. Kentsel dönü­şümle yenilenen hizmet binası­nın bir katı tamamen eğitim ve konferans salonlarına ayrılır­ken, oda üyeleri başta olmak üze­re sektördeki bilgi düzeyini ar­tırmak ve orta ile büyük ölçekli işletmelerin her kademede nite­likli personel ihtiyacını karşıla­mak hedefleniyor.

İzmir YMMO Yönetim Kuru­lu Başkanı Yaşar Zengin, yeni bi­na planları içinde, bir katı tama­men eğitim ve konferans salonla­rına ayırdıklarını belirtti. Burada kuracakları Vergi Eğitim Merke­zi ile yalnızca meslek mensupla­rının değil, aynı zamanda işlet­melerin de ihtiyaç duyduğu her düzeyde muhasebe personeli­ni yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Zengin, “Vergi Eğitim Merkezi’miz kurulmadan önce de sektörün önemli bir eksiği oldu­ğu için eylül ayından itibaren eği­timlere başlamayı planlıyoruz. Eğitimlerimizi sonrasında ta­mamlanacak Vergi Eğitim Mer­kezi’nde devam ettireceğiz. Bu eğitim programları sadece mes­lek içi gelişimi değil, aynı zaman­da üniversitelerden mezun olan gençlerin sektöre entegre olması­nı da kolaylaştıracak” dedi.

Zengin, “Sektörümüzdeki en büyük sorunlardan biri nitelik­li personel eksikliği. Bu açığı ka­patmak, vergi mevzuatı konu­sunda uzmanlaşmış yeni nesil profesyonelleri sektöre kazan­dırmak istiyoruz. Vergi Eğitim Merkezi bu vizyonun ilk adımı olacak” diye konuştu.

“Tahkim Kurulu’yla da uyuşmazlıkları çözeceğiz”

Yeni dönem projeleri kapsa­mında İzmir YMMO, bünyesinde bir de tahkim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Bu kurul ile şirketler arasında doğabilecek ticari uyuş­mazlıkların daha hızlı ve etkin bi­çimde çözülmesi hedefleniyor.

Firmalar, kurumlar veya mes­lek mensupları arasında oluşabi­lecek ihtilafları mahkeme süreci­ne gitmeden çözebilmek için, bir tahkim kurulu kurma kararı da al­dıklarını ifade eden Zengin, “Fir­malar arasında yapılan sözleş­melere, ‘Uyuşmazlıklarda İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Tahkim Kurulu yetkilidir’ ibare­si konulması halinde, hem mah­kemelerdeki dosya yükü azalacak hem de taraflar ciddi zaman ta­sarrufu sağlayacak. Bu şekilde so­runlar daha kısa sürede ve etkin biçimde çözülebilecek” dedi.

İzmir YMMO’nun bu adımıyla iş dünyasına somut ve sürdürü­lebilir bir çözüm sunduğunu be­lirten Zengin, “Tahkim Kurul ile sadece üyelerimize değil, iş dün­yasının tamamına dokunmuş olacağız. Bu anlamda önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğimizi düşü­nüyoruz” diye konuştu.