İzmir YMMO, vergi eğitim merkezi kuruyor
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası, orta ile büyük ölçekli işletmelerin her kademede nitelikli personel ihtiyacını karşılamak hedefiyle vergi eğitim merkezi kuruyor. İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, eylül ayında merkezin faaliyete geçeceğini söyledi.
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), sektöre nitelikli muhasebe ve mali müşavirlik personeli yetiştirmek amacıyla vergi eğitim merkezi kuruyor. Kentsel dönüşümle yenilenen hizmet binasının bir katı tamamen eğitim ve konferans salonlarına ayrılırken, oda üyeleri başta olmak üzere sektördeki bilgi düzeyini artırmak ve orta ile büyük ölçekli işletmelerin her kademede nitelikli personel ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.
İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, yeni bina planları içinde, bir katı tamamen eğitim ve konferans salonlarına ayırdıklarını belirtti. Burada kuracakları Vergi Eğitim Merkezi ile yalnızca meslek mensuplarının değil, aynı zamanda işletmelerin de ihtiyaç duyduğu her düzeyde muhasebe personelini yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Zengin, “Vergi Eğitim Merkezi’miz kurulmadan önce de sektörün önemli bir eksiği olduğu için eylül ayından itibaren eğitimlere başlamayı planlıyoruz. Eğitimlerimizi sonrasında tamamlanacak Vergi Eğitim Merkezi’nde devam ettireceğiz. Bu eğitim programları sadece meslek içi gelişimi değil, aynı zamanda üniversitelerden mezun olan gençlerin sektöre entegre olmasını da kolaylaştıracak” dedi.
Zengin, “Sektörümüzdeki en büyük sorunlardan biri nitelikli personel eksikliği. Bu açığı kapatmak, vergi mevzuatı konusunda uzmanlaşmış yeni nesil profesyonelleri sektöre kazandırmak istiyoruz. Vergi Eğitim Merkezi bu vizyonun ilk adımı olacak” diye konuştu.
“Tahkim Kurulu’yla da uyuşmazlıkları çözeceğiz”
Yeni dönem projeleri kapsamında İzmir YMMO, bünyesinde bir de tahkim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Bu kurul ile şirketler arasında doğabilecek ticari uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkin biçimde çözülmesi hedefleniyor.
Firmalar, kurumlar veya meslek mensupları arasında oluşabilecek ihtilafları mahkeme sürecine gitmeden çözebilmek için, bir tahkim kurulu kurma kararı da aldıklarını ifade eden Zengin, “Firmalar arasında yapılan sözleşmelere, ‘Uyuşmazlıklarda İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Tahkim Kurulu yetkilidir’ ibaresi konulması halinde, hem mahkemelerdeki dosya yükü azalacak hem de taraflar ciddi zaman tasarrufu sağlayacak. Bu şekilde sorunlar daha kısa sürede ve etkin biçimde çözülebilecek” dedi.
İzmir YMMO’nun bu adımıyla iş dünyasına somut ve sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu belirten Zengin, “Tahkim Kurul ile sadece üyelerimize değil, iş dünyasının tamamına dokunmuş olacağız. Bu anlamda önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.