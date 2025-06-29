İzmir'de büyük yangın: Mahalleler tahliye edildi, havalimanı uçuşlara kapatıldı

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şu ana kadar bölgeye 18 uçak, 10 helikopter, 40 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Orhanlı, Payamlı, Atatürk, Cumhuriyet ve Kavakdere mahallelerinde vatandaşlar kolluk kuvvetleri tarafından uyarılarak tahliye edildi. Yangının ilerleme riskine karşı bölgedeki bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Vali Elban: "Yangın henüz kontrol altına alınamadı"

Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti. Elban, "Bugün saat 12.57 itibarıyla Kuyucak Mahallemizde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Karadan yoğun bir müdahale sürüyor" dedi.

Rüzgârın saatte 70 ila 117 kilometre arasında değişen hızlarda estiğini ifade eden Vali Elban, bu durumun hava araçlarının kullanımını büyük ölçüde engellediğini belirterek, "Sadece 12 ton su taşıma kapasitesine sahip iki büyük uçak düzenli olarak görev yapabiliyor. Rüzgârın hızına bağlı olarak diğer hava araçları zaman zaman devreye girebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede yoğun kara desteği sağlandı

Vali Elban, yangınla mücadelede sahada bin 113 personelin görev yaptığını, 122 arazöz, 74 su tankeri ve 84 iş makinesinin aktif olarak kullanıldığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı'nın da yangın bölgesine intikal etmek üzere yola çıktığını belirten Elban, "İlimizin farklı noktalarında da yangınlar mevcut. Gaziemir, Urla, Çeşme ve bazı diğer alanlarda ekiplerimiz mücadele ediyor. Urla ve Çeşme'deki yangınlar kontrol altına alındı" dedi.

Adnan Menderes Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı

Adnan Menderes Havalimanı uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

Uçaklar Dalaman Havalimanı’na yönlendirilirken, AJet ve Pegasus firmaları İzmir kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti.

"Can kaybı yok, duman nedeniyle etkilenen vatandaşlar tedavi altında"

Yangında can kaybı ya da ciddi bir yaralanma yaşanmadığını kaydeden Elban, "Birkaç vatandaşımız yoğun dumandan etkilenerek sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Durumları iyi. Tahliyeler sürüyor, vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz" dedi.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarından 9'unun büyük olduğunu ve bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.Bakan Yumaklı, İzmir'de Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınının etkili olduğu alanları havadan inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Orhanlı Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Yumaklı, hafta başından itibaren Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz bölgesi için fırtına uyarısında bulunduğunu ve bu anlamda çok dikkatli olunmasıyla ilgili uyarı yaptıklarını hatırlattı.

3 yangın devam ediyor

İbrahim Yumaklı, buna rağmen çeşitli yerlerde orman yangınları çıktığını aktararak, "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Bunu orman içi, orman dışı diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey devam ediyor. 3 yangın da ciddi." dedi.

Kısmen kontrol altına alınan Manisa Akhisar'daki yangının rüzgar nedeniyle yeniden başladığını, diğer yangınların ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına aldığını ifade eden Yumaklı, İzmir'de yer yer rüzgarın 120 kilometreye ulaştığını, bu nedenle bazı hava araçlarının düşme tehlikesi geçirdiğini dile getirdi.

Yumaklı, İzmir'deki yangınlarda 1113 personel, 11 uçak, 27 helikopter, 281 arazöz, iş makinası ve diğer araçlarla müdahale edildiğini anlattı.

Yangınlara müdahale sırasında 2 uçağın sürekli görev yaptığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Rüzgarın el verdiği ölçüde de helikopterler bulundukları bölgenin özelliklerine göre peyder pey görev yaptılar. Müdahalelerimiz devam edecek. Gecenin getirdiği kısmen dinginliği kullanacaklar ve sabaha kadar devam edecekler. İçinde bulunduğumuz Doğanbey ve Kuyucak'ta meteorolojik veriler rüzgarın gece boyunca 40-50 kilometre hızla eseceğini gösteriyor. Burada arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Yerleşim yerleri var. Onlarla da irtibatlı haldeler. Şu an için boşaltılan 4 köy ve 2 mahalle vardı. Gerekirse herhangi bir risk almayacağız. Yerleşim yerlerinden boşaltılması gerekenler varsa da onları koordineli bir şekilde AFAD burada, jandarma ve emniyet koordineli halde boşaltacağız. Şu an için gerek duymuyoruz."

"Haziranda 1459 yangına müdahale ettik"

Bakan Yumaklı, yangınlar nedeniyle 3 vatandaşın dumandan etkilendiğini, bunların sevk edildikleri hastanede tedavilerinin yapıldığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

1 Haziran'dan itibaren çıkan orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yumaklı, şunları kaydetti:

"1 Haziran'dan bu yana 569'u ormanda 890'ı da orman dışında olmak üzere 1459 yangına müdahale ettik. Bu yangınlarda hava araçlarımız 9 bin 297 sortide, 30 bin 857 ton su attı. Yangınların orman dışı alanlardan çıkma sıklığı arttı. Bunlarla ilgili de gerekli analizleri yapıyoruz. Kamuoyumuzla paylaşacağız. Çarpıcı olması açısından, neden dikkatli olmamız gerektiğini göstermesi açısından birkaç rakam vermek istiyorum. 258 yangın anızdan, 126 yangın sigara izmaritinden çıktı. 34 yangın piknik ateşinden, 26 yangın da çöplükten çıktı. Yine çöpe atılması gerekip de atılmayan ve yangın çıkma veya çıkarma ihtimali olan materyallerin de çok önemli etkisi vardı. Bunlardan dolayı da 20 yangın çıktı. Sadece 4 tane havai fişeklerin atılmasından çıktı. Yani artık bu alışkanlıklarımızı terk etmemizin zamanı geldi de geçti bile."