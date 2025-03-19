İzmir'de deniz ulaşımına hava engeli! Feribot seferleri iptal...
Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'de feribot seferleri iptal edildi. Konuya yönelik detaylı açıklama İZDENİZ'den geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular iskelesini etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, yolcu gemilerinin ise seferlerine devam ettiği belirtildi.