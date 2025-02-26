İzmir’de taklit ve tağşişli zeytinyağına geçit yok

Özlem SARSIN / İZMİR

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen resmi kontrollerde, tağşiş ve taklit yapıldığı belirlenen zeytinyağı firmalarına büyük cezalar kesti.

Kontrollerde, laboratuvar analizleri, bu ürünlere tağşiş yapıldığını, tüketiciye saf zeytinyağı diye sunulan ürünlerin içinde farklı tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. İhracata gönderilmek istenen zeytinyağlarının hem tağşiş edildiği hem de etiket bilgilerinin de gerçeği yansıtmadığı, zeytinyağların üretim tarihlerinde işletmelerin aslında faaliyette bile olmadığı tespit edildi.

Sahtekarlık yapanlara ceza yağdı

Yetkililer, sahtecilik yapan firmalara yüksek miktarda para cezası kesti. Tedarikçi olarak faaliyet gösteren ve üretim yapan 3 firmaya toplam 773 bin TL ceza verildi. Ayrıca tağşişli yağları gerçek dışı bilgi ve belgelerle yurtdışına ihraç etmeye çalışan ve üreten firmalar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli işlem başlatıldı. Tespit edilen sahte ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

"Güvenilir olmayan kaynaklardan zeytinyağı satın almayın!"

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sahtecilikle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Şahin, tüketicilere de önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi: “Zeytinyağı hem sağlık hem de besleyicilik anlamında sofralarımızdan eksik etmediğimiz gıdalardan birisi. Tüketicilerin gerçek ve kaliteli zeytinyağına erişiminin güvence altına alınması için hep sahada olacağız. Gıda güvenliği bizim için en öncelikli konulardan biri. Yapılan kontrollerle halk sağlığını tehdit eden ürünleri tespit edip gerekli yasal işlemleri uyguluyoruz. Bu olayda da tağşiş yapıldığı açıkça tespit edildi ve sorumlulara gerekli cezalar verildi. Vatandaşlarımızdan ricamız, merdiven altı üretim yapan, güvenilir olmayan kaynaklardan zeytinyağı satın almamalarıdır. Etiket bilgilerini dikkatle inceleyerek Tarım ve Orman Bakanlığının güvenilir gıda platformundan ürünleri sorgulayabilirler. Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili bir olumsuzluk görüldüğünde ALO 174 Gıda Hattını arayarak ihbarda bulunabilirler. Denetimlerimiz aralıksız sürecek, halkımızın sağlığını riske atan ve sahtecilik yapan firmalara karşı sert önlemler almaya devam edeceğiz."

Tüketici sağlığını tehlikeye atan bu sahte zeytinyağları biyodizel üretimi için kullanıldı.