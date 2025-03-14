İzmir'de TÜRKPATENT marka tescilli ürünlere bir yenisi eklendi

İzmir'deki Aliağa Belediyesi yetkililerinin Helvacı Mahallesi'nde asırlardır dokunan kilim hakkında TÜRKPATENT'e yaptığı başvuru sonuçlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Helvacı kilimini coğrafi işaretle tescilledi. Konuya yönelik açıklamasında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Kullanılan malzeme, teknik, renk, motif, desen ve tür özellikleriyle özgün yöresel vasıflar taşıyan kilimin coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesi bizi çok mutlu etti. Doğadaki bitkilerden elde edilen kök boyalarla el yapımı olarak dokunan Helvacı kilimindeki motifler Türk kültürünün binlerce yıllık yolculuğuna dair derin anlamlar taşıyor" ifadesini kullandı.

Helvacı Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen koyunun yünü organik şekilde renklendirilerek elde edilen ipliğin kullanıldığı kilim, dik tezgahlarda bezayağı tekniğiyle üretiliyor.