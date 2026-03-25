İzmir’in kuzeyinde yeni ekonomik hat oluşuyor

Aliağa, Bergama, Dikili ve Kı­nık ilçelerini kapsayan İz­mir’in kuzeyi, son dönemde hız kazanan yatırımlarla üretim, ihracat ve istihdam açısından Ege’nin yeni büyüme bölgesi ha­line geliyor. İstanbul-İzmir Oto­yolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Aliağa’daki limanlara yakınlığıy­la dikkat çeken bölge, dış ticaret odaklı üretim yapan firmalara önemli lojistik avantajlar sunu­yor. Kara ve deniz yolu bağlantı­larının güçlenmesi, yatırımcı il­gisini kuzey aksına yönlendirir­ken, planlanan sanayi ve tarım projeleri de bu dönüşümü des­tekliyor.

“Türkiye’nin en hızlı gelişen bölgelerinden biri olacak”

Batı Anadolu Serbest Bölge­si Kurucu ve İşleticisi AŞ Yöne­tim Kurulu Başkan Vekili Faruk Güler, İzmir’in kuzeyinin yatırım açısından stratejik bir konuma yükseldiğini belirterek, “Marma­ra’da yatırım yapılacak alan kal­madı. Çanakkale Köprüsü’nün devreye girmesiyle kuzey Ege çok daha erişilebilir hale geldi. Alia­ğa’daki liman yatırımları ve ar­tan kapasite de deniz ticaretini güçlendirdi. Bu nedenle sanayici için en uygun merkez burası ol­du” dedi. Serbest bölgede üreti­min başladığını hatırlatan Güler, “Bu yıl istihdamın 1000’e ulaşma­sını bekliyoruz. 7 yıl içinde ise 15 bin kişilik bir istihdam oluşacak. İzmir’in güneyi sanayileşmesini tamamladı, kuzey ise yeni gelişim alanı olarak öne çıkıyor. Buraya gelen firmalar çevresinde yeni iş alanları oluşturuyor ve güçlü bir ekonomik ekosistem meydana geliyor. İzmir’in ve belki de Türki­ye’nin en hızlı gelişen bölgesi bu­rası olacak” ifadelerini kullandı.

Tarım ve sanayi entegrasyonu güçleniyor

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yö­netim Kurulu Başkanı Şahin Ça­kan, bölgede kurulacak yapının tarım ve sanayiyi entegre eden bir model sunduğunu vurguladı. Yaklaşık 3 bin dönümlük alanda 50 sera ve 47 sanayi parseli bu­lunduğunu belirten Çakan, “Bu­radaki tesisler sadece OSB’ye değil, Bergama, Kınık ve çevre tarım havzalarına da hizmet ede­cek. Ürünler katma değerli şe­kilde işlenerek ihracata yönlen­dirilecek” dedi. Çakan, projenin istihdam boyutuna da dikkat çe­kerek, “Yaklaşık 3 bin 500 kişilik istihdam öngörüyoruz ve bunun yüzde 80’inin kadınlardan oluş­ması planlanıyor. Avrupa baş­ta olmak üzere önemli pazarlara sevkiyat yapılacak. Alt yapı çalış­malarının ardından üst yapı sü­recine geçeceğiz” diye konuştu.

Tıbbi ve aromatik bitkilerde ilk merkez

Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yöne­tim Kurulu Başkanı Enver Ol­gunsoy ise 1 milyon 223 bin metrekarelik alanda kurulacak bölgenin Türkiye’de tıbbi ve aro­matik bitkiler alanında ilk ola­cağını belirtti. Türkiye’nin zen­gin bitki florasının bu bölgede değerlendirileceğini ifade eden Olgunsoy, “Yaklaşık 5 bin kişi­lik istihdam öngörüyoruz. Emek yoğun bir sektör olduğu için böl­geye ciddi iş imkânı sağlayacak” dedi. Altyapı çalışmalarının sür­düğünü ve ilk üretimin 2027’de başlamasının planlandığını ak­taran Olgunsoy, “İzmir uzun sü­re güney aksına odaklanmıştı ancak artık kuzey ciddi bir cazi­be merkezi haline geldi. Otoyol ve liman yatırımları bu değişimi hızlandırdı. Kuzey İzmir hattı­nın geleceğini son derece parlak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Lojistik ve yan sanayi yatırımları da ivme kazanır

Bölgede planlanan yeni liman, depolama ve lojistik yatırımla­rının yanı sıra, sanayi tesislerine hizmet verecek yan sanayi olu­şumunun da hız kazanması bek­leniyor. Uzmanlar, kuzey aksın­da gelişecek bu entegre yapının hem ihracat kapasitesini artıra­cağını hem de bölgeyi uluslara­rası yatırımcılar için daha cazip hale getireceğini belirtiyor. Özel­likle tarım, gıda işleme, kimya ve lojistik sektörlerinde kümelen­menin güçlenmesiyle İzmir’in kuzeyinin orta vadede Türkiye ekonomisinde daha belirleyici bir rol üstleneceği öngörülüyor.