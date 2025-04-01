İZSU’dan 200 milyon liralık yağmur suyu ayrıştırma yatırımı

Özlem SARSIN

İZSU Genel Müdürlüğü, birleşik sistemle çalışan yağmur suyu ve atık su kanallarını ayrıştırma çalışmalarına devam ediyor.

Buca, Bornova, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Çiğli ve Kemalpaşa’da devam eden çalışmalar kapsamında en çok taşkın problemi yaşanan muhtelif bölgelerde toplam 20 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ve atık su hattı ayrıştırılıyor, ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan atık su hatları ise yenileniyor. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla hayata geçecek çalışmalar sonucunda hem hatlardaki yük hafifletilerek Körfez’in temizliğine katkı sağlanacak hem de aşırı yağışlardaki su baskınlarının önüne geçilecek.

Eskiyen kanalizasyon şebekeleri yenileniyor

İZSU Genel Müdürlüğü, hem öz kaynaklarıyla hem de Dünya Bankası kredileriyle yapacağı büyük altyapı yatırımlarının yanı sıra, metropol ilçelerde yer alan atık su hatlarının da yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda başta yüksek katlı yapılaşmaların olduğu Konak Çınarlı Mahallesi’nde eskiyen hatlar yenileniyor, Çiğli Balatçık Mahallesi’ndeki yeni yerleşim yerlerine atık su hatları inşa ediliyor.

Su taşkınları tarihe karışacak

Kent merkezinde de yağmur suyu hatlarının ve yağmur suyu ızgaralarının yapımına devam ediliyor. Son yapılan çalışmalar kapsamında Yeşillik Caddesi’nde Karabağlar Belediyesi ve Selgeçen İşhanı’nın bulunduğu bölgede 786 metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Böylelikle Yeşillik Caddesi’nde trafik akışına engel olan ve zarara yol açan su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.