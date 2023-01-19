Jandarma Genel Komutanı Çetin, Osmaniye Valisini ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Yılmaz'ın makamında gerçekleşen ziyarete Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak da katıldı.

Osmaniye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, jandarma teşkilatının kentteki faaliyetlerine ve güvenlik durumuna dair Vali Yılmaz'dan bilgi aldı.

Vali Yılmaz da ziyaretleri için Orgeneral Çetin'e teşekkür etti.