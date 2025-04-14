Jurgis Vilcinskas: Yeşil dönüşüm için yatırıma hazırız
Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’na katılan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, “Avrupa Birliği olarak, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne yatırım yapmaya hazırız” dedi.
Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir adım olan IV. Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Döngüsel Ekonomi ile Dönüşüm Zamanı” temasıyla düzenlenen etkinlik, kamu ve özel sektör profesyonellerini, Türkiye ve Avrupa’dan uzmanları ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Tüm gün süren ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas’ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlik, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DCube Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi A.Ş Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, Hedefler için iş Dünyası (B4G) Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Mersin’in konuşmalarıyla başladı.
“Dönüşüm yolculuğuna rehberlik etmeye devam ediyoruz"
Döngüsel ekonominin, sadece çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda iş dünyası için rekabet avantajı sağlayan, inovasyonu teşvik eden ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan bir model olduğunun altını çizen Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Denizli, Türkiye'nin en önemli ihracatçı kentlerinden biri olarak, bu dönüşüm sürecinde kritik bir noktada bulunuyor. Odamız, üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlamak ve kentimizi bir temiz üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve oda çalışanlarımızın emek verdiği sürdürülebilirlik yeşil dönüşüm biriminin açılmasıyla odamız daha sürdürülebilir bir kimlik kazandı. Yaklaşık 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmaları, uluslararası önemde eğitimler ve projelerle üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine nitelikli katkılar sağlıyoruz. Özellikle Akdeniz Havzasında Sınırötesi İşbirliği vb. Avrupa Birliği destekli programlar aracılığıyla, yaptığımız başarılı işlerin etki alanını genişletmeyi bir hedef olarak önümüze koyuyoruz” dedi.
“Yatırımlar için siyasi irade bulmalıyız”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, "Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında Denizli’de olmak çok güzel. Yeniden Düşün – Yeniden Tasarla – Geri Dönüştür – Ticarileştir – Büyüt. Bu beş temel kelime, Denizli’de düzenlenen Döngüsel Ekonomi Haftasını en iyi şekilde tanımlıyor. Küresel ekonominin köklü bir dönüşüm içinde olduğu bu dönemde, 'al, üret, at' şeklindeki geleneksel doğrusal ekonomi modelinin artık sürdürülebilirliği kalmamıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye olarak, döngüsel ekonomiye geçişte birlikte ve hızlı hareket etmemiz büyük önem taşımaktadır. Türkiye'nin genç ve dinamik iş gücü, üretim merkezi olma gücü ve 4.0 endüstri devriminin sunduğu fırsatlarla, bölgede döngüsel ekonomi dönüşümüne öncülük etme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için, bireysel düzeyden başlayarak, ulusal politikalara kadar hızlı ve kararlı adımlar atmamız gerekmektedir. Avrupa Birliği olarak, Türkiye'nin bu dönüşümünde yanında olmaya ve yatırım yapmaya hazırız. Ortak çabalarımızla, daha dirençli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir gelecek inşa edebiliriz. Gerçek iş henüz önümüzde. Geçiş zorlu olacak ve hükümet, iş dünyası, akademi ve sivil toplum arasında yakın iş birliği gerektirecek. Önemli olan, Türkiye'nin döngüsel alanda hızlanmak için kabiliyet ve enerjiye sahip olmasıdır. Şimdi gereken, ivme yaratmak ve siyasi irade bulmaktır" dedi.
Denizli Sanayi Odası’ndan yeşil dönüşüm çalışmaları
Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 12,8 milyon TL'lik hibe desteğiyle yakında faaliyete geçecek olan Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi ile, enerji verimliliği ve temiz üretim alanlarında üyelerimize destek olmak istiyoruz. Yine GEKA ile yürütmüş olduğumuz Sürdürülebilirlik Olgunluk Analizi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bulgulara dayanarak, önümüzdeki süreçte ikiz dönüşüm çalışmalarına da ivme kazandıracak. Denizli sanayisinin için önemli bir yatırım olan, üretim gücümüzün sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmesi planlanan Model Fabrika’mızı açılışı için de oldukça heyecanlıyız. Mayıs sonunda hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.