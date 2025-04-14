Jurgis Vilcinskas: Yeşil dönüşüm için yatırıma hazırız

Türkiye'nin sürdürüle­bilir kalkınma yolculu­ğunda önemli bir adım olan IV. Türkiye Döngüsel Eko­nomi Haftası, Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. “Döngüsel Eko­nomi ile Dönüşüm Zamanı” te­masıyla düzenlenen etkinlik, ka­mu ve özel sektör profesyonel­lerini, Türkiye ve Avrupa’dan uzmanları ve sektörün önde ge­len isimlerini bir araya getirdi. Tüm gün süren ve Avrupa Birli­ği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas’ın da katılımıyla gerçekleşen etkin­lik, DSO Yönetim Kurulu Başka­nı Selim Kasapoğlu, DCube Sür­dürülebilirlik ve Döngüsel Eko­nomi A.Ş Kurucu Ortağı Gülcan Ergün, Hedefler için iş Dünya­sı (B4G) Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Mersin’in konuşmala­rıyla başladı.

“Dönüşüm yolculuğuna rehberlik etmeye devam ediyoruz"

Döngüsel ekonominin, sadece çevresel bir zorunluluk değil, ay­nı zamanda iş dünyası için reka­bet avantajı sağlayan, inovasyo­nu teşvik eden ve sürdürülebilir büyümeyi mümkün kılan bir mo­del olduğunun altını çizen Deniz­li Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “De­nizli, Türkiye'nin en önemli ih­racatçı kentlerinden biri olarak, bu dönüşüm sürecinde kritik bir noktada bulunuyor. Odamız, üye­lerimizin yeşil dönüşüm süreci­ne katkı sağlamak ve kentimizi bir temiz üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarını sür­dürmektedir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve oda çalışanla­rımızın emek verdiği sürdürüle­bilirlik yeşil dönüşüm biriminin açılmasıyla odamız daha sürdü­rülebilir bir kimlik kazandı. Yak­laşık 2 yıldır gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmaları, ulusla­rarası önemde eğitimler ve proje­lerle üyelerimizin yeşil dönüşüm sürecine nitelikli katkılar sağlı­yoruz. Özellikle Akdeniz Havza­sında Sınırötesi İşbirliği vb. Av­rupa Birliği destekli programlar aracılığıyla, yaptığımız başarılı işlerin etki alanını genişletmeyi bir hedef olarak önümüze koyu­yoruz” dedi.

“Yatırımlar için siyasi irade bulmalıyız”

Avrupa Birliği Türkiye De­legasyonu Başkan Yardımcı­sı Jurgis Vilcinskas, "Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında Denizli’de olmak çok güzel. Ye­niden Düşün – Yeniden Tasar­la – Geri Dönüştür – Ticarileş­tir – Büyüt. Bu beş temel kelime, Denizli’de düzenlenen Döngüsel Ekonomi Haftasını en iyi şekil­de tanımlıyor. Küresel ekono­minin köklü bir dönüşüm için­de olduğu bu dönemde, 'al, üret, at' şeklindeki geleneksel doğ­rusal ekonomi modelinin artık sürdürülebilirliği kalmamıştır. Avrupa Birliği ve Türkiye ola­rak, döngüsel ekonomiye geçişte birlikte ve hızlı hareket etmemiz büyük önem taşımaktadır. Tür­kiye'nin genç ve dinamik iş gü­cü, üretim merkezi olma gücü ve 4.0 endüstri devriminin sundu­ğu fırsatlarla, bölgede döngüsel ekonomi dönüşümüne öncülük etme potansiyeli bulunmakta­dır. Ancak bu potansiyeli gerçe­ğe dönüştürmek için, bireysel düzeyden başlayarak, ulusal po­litikalara kadar hızlı ve kararlı adımlar atmamız gerekmekte­dir. Avrupa Birliği olarak, Türki­ye'nin bu dönüşümünde yanın­da olmaya ve yatırım yapmaya hazırız. Ortak çabalarımızla, da­ha dirençli, sürdürülebilir ve re­kabetçi bir gelecek inşa edebili­riz. Gerçek iş henüz önümüzde. Geçiş zorlu olacak ve hükümet, iş dünyası, akademi ve sivil top­lum arasında yakın iş birliği ge­rektirecek. Önemli olan, Türki­ye'nin döngüsel alanda hızlan­mak için kabiliyet ve enerjiye sahip olmasıdır. Şimdi gereken, ivme yaratmak ve siyasi irade bulmaktır" dedi.

Denizli Sanayi Odası’ndan yeşil dönüşüm çalışmaları

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 12,8 milyon TL'lik hibe desteğiyle yakında faaliyete geçecek olan Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi ile, enerji verimliliği ve temiz üretim alanlarında üyelerimize destek olmak istiyoruz. Yine GEKA ile yürütmüş olduğumuz Sürdürülebilirlik Olgunluk Analizi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bulgulara dayanarak, önümüzdeki süreçte ikiz dönüşüm çalışmalarına da ivme kazandıracak. Denizli sanayisinin için önemli bir yatırım olan, üretim gücümüzün sürdürülebilirlik, verimlilik ve dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmesi planlanan Model Fabrika’mızı açılışı için de oldukça heyecanlıyız. Mayıs sonunda hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.