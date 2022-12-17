Kadınların yer fıstığından elde ettikleri ürünler ihraç ediliyor

Edirne'nin Meriç ilçesinde kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatifte ilçenin tescilli yer fıstığından elde edilen ürünler, Avrupa ve ABD'ye gönderiliyor.

Yunanistan sınırındaki ilçede asırlık ata tohumundan yetiştirilen ve coğrafi işaret alan "Meriç yer fıstığı"nın ekim alanının artmasıyla, Alibey köyündeki girişimci kadınlar tarafından 2019 yılında Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu.

Kooperatif binasında kabuğundan ayrılmış ve kavrulmuş fıstıktan ürünler, 12 kadın tarafından hazırlanıyor. Kadınların bazıları ürünleri hazırlarken bazıları paketleme kısmında görev alıyor.

Kadınların yer fıstığından ürettikleri un, kurabiye, ezme, krema ve yağı "Alibey'den" markası adı altında satışa sunuluyor. Aile bütçelerine katkı sağlayan kadınlar, ürünlerinin yurt içinde ve dışında ilgi görmesinin mutluluğunu yaşıyor.

"Hollanda'ya 2 ton kabuklu kavrulmuş yer fıstığı gönderdik"

Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erkan Demirel, AA muhabirine, kooperatifin köye büyük katma değer sağladığını söyledi.

Kooperatifin kadınlara iş imkanı tanıdığını belirten Demirel, "Amacımız bu imkanı geliştirmek. Valiliğimizin, kaymakamlığımızın ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'mızın büyük destekleri oldu ve desteklerini sürdürüyorlar. Amacımız bu kooperatifi büyütmek ve daha fazla ürün piyasaya sunmak." dedi.

Demirel, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığını 120 yıllık ata tohumundan yetiştirdiklerini dile getirdi.

Kooperatifi yurt dışına açılma hedefiyle kurduklarını anlatan Demirel, "Geçen yıl aracılar vasıtasıyla Hollanda'ya 2 ton kabuklu kavrulmuş yer fıstığı gönderdik. ABD ile yağ konusunda görüşmelerimiz var. Bu yıl ekimimiz biraz azdı fakat önümüzdeki yıl yaklaşık 5 bin dönüm ekilecek. Bu da bizim iş sahamızı genişletecek. ABD'ye geçen yıl numune gönderdik. Numuneden sonra 250 mililitrelik soğuk sıkım yağımızdan 50 bin şişe istediler ancak o siparişi karşılayacak ürün elimizde yoktu ama bu yıl ki ekimden sonra o yağı göndereceğiz." diye konuştu.

12 kadın çalışıyor

Girişimci kadınlardan Mübeyyen Zorlutuna, kooperatifte tüm işleri paylaşarak yaptıklarını söyledi.

Daha önce evde oturduğunu, kooperatifi kurduktan sonra çalışmaya başladığını aktaran Zorlutuna, "Elimize para geçiyor, sosyalleşiyoruz. Kooperatifle kendimize güvenimiz arttı." ifadelerini kullandı.

Üyelerden Resmiye Övdür de daha önce kendileri için yetiştirdikleri fıstığı kooperatif kurarak kazanç kaynağı haline getirdiklerini dile getirdi.

Kooperatifte birçok ürün ortaya koyduklarını ifade eden Övdür, "Aile bütçemize katkı sağlamaya başladık. İlerleyen zamanlarda inşallah daha çok kazanacağız. 12 kişiyiz, iş ayrımı yok, herkes her işi yapıyor." diye konuştu.