Kahramanmaraş'tan 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat

Dondurma, iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş, kağıt ve çimento üretimiyle Türkiye'de ön plana çıkan Kahramanmaraş, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Geçen yılki ihracat rakamını yüzde 5 arttırarak 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kent, ihracatçı iller arasında 17. sırada yer aldı.

Geçen yıl 134 ülkeye ihracat yapılan kentten en fazla ihracat İtalya, Almanya, Mısır, Fas ve Portekiz'e gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, odanın toplantı salonunda gazetecilere 2022 yılının ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Kentin ticaret hacmini daha da arttırmak için oda olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Buluntu, Kahramanmaraş'ın Türkiye'de önemli sanayi kentleri arasında yer aldığını söyledi.

"İhracatı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz"

Belirledikleri vizyon programları kapsamında kentin ihracat rakamlarını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Buluntu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın 2022 yılı ihracatını geçen yıla göre yüzde 5 artışla 1 milyar 464 milyon dolarla kapatmış olduk. Oransal olarak Türkiye'nin gerisinde kalmışız. Bu da kentteki sektörel kümelenmeyle alakalı bir durum. Kahramanmaraş'ın ihracatının yüzde 67'ye yakınını tekstil ihracatı oluşturuyor. Kahramanmaraş'ta en çok ihracat artışı sağlayan sektörlerimiz kağıt, çimento, hububat, bakliyat, makine ve aksamları oldu. 2023 yılında inşallah finansal daralmaların olmadığı ve sektörlerimizin çeşitlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sektörlerimizi çeşitlendirmemiz lazım. Eğer sektörlerimizi çeşitlendirebilirsek tekstil ve çelik haricinde daha katma değerli ürünler yapabilirsek inşallah bu ihracat rakamı ve hedeflerimizi çok ciddi manada toparlayabiliriz. Şu anda hedef pazar araştırmalarımız devam ediyor. Odamızın ticaret departmanı çok ciddi manada çalışıyor."