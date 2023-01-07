Kahramanmaraş'tan 48 ülkeye dondurma ihracatı

Kahramanmaraş'tan 2022'de 2,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı yapıldı.

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan, aroması, rengi ve lezzetiyle dikkati çeken Maraş dondurması, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine, dondurma denilince akla ilk gelen kent olduklarını, ilin bu ürünle özdeşleştiğini belirtti.

Kanbur, Türkiye'nin önemli dondurma markalarına ev sahipliği yapan kentin, dondurma ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

Maraş dondurmasının ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Suudi Arabistan başta olmak üzere 48 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Kanbur, "Kent genelinde 2022 yılı içerisinde yaklaşık 100 bin ton dondurma imal ettik. 2,5 milyon dolarlık dondurma ihracatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

İtalya ve ABD'de de dondurma sektörü olduğunu, Kahramanmaraş dondurmasının içerisine konulan saleple diğerlerinden ayrıştığını ifade eden Kanbur, "Diğer ülkelerde salep kullanılmadığı için Maraş dondurması tercih ediliyor." dedi.

Üretim ve ihracatın iki kat artırılması hedefleniyor

Kanbur, "her dondurma, dondurma değildir" anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin, Kahramanmaraş'ımızın ürününü pazarlıyoruz. Bu tamamen Türkiye'mize bir katma değer. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu pazarı daha da genişletmek için Türkiye'mize daha fazla gelir getirmek için çabalıyoruz. Biz bu mesleğe her şeyimizi katmak zorundayız. O yüzden de olmazsa olmazımız salebi de üretmeye başladık. Hiç durmayacağız, insanların önünü açacağız. Dondurma sektörünü daha da geliştirip daha fazla ülkeye ayaklarımızı basacağız. 2023'te daha fazla ülkeye ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Kahramanmaraş olarak üretimimizi ve ihracatımızı önümüzdeki yıl iki katına çıkartacağız."