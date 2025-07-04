Karatay Lavanta Bahçeleri'ni 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 28 Haziran’da ziyaretçilerine kapılarını açan Karatay Lavanta Bahçeleri’nde Konya Basını ile bir araya geldi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Hasan Kılca toplantıda Karatay Lavanta Bahçelerinin yanı sıra belediyenin son dönemde hayata geçirdiği yatırım ve projeleri kamuoyuyla paylaştı. Başkan Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçeleri’nin 2019’dan bu yana geçen sürecini, vatandaşların Karatay Lavanta Bahçeleri’ne olan ilgisini ve projenin Konya turizmine ve ekonomisine olan katkılarını ve son yatırımlarını anlattı.
Lavanta Bahçesi’nin hemen yanında yer alan Mevlana Gül Parkı ise 190 farklı gül çeşidinin bulunduğunu aktaran Başkan Kılca, her iki alanın da estetik ve turistik açıdan Konya’ya önemli katkılar sunduğunu belirtti. Bu bahçelere Konya dışından yoğun ziyaretçi akını yaşandığını kaydeden Kılca, “Beklentimiz 500 bin ziyaretçi. Bu da şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak.”
Lavanta günleri başladı
Temmuz ayı boyunca ziyarete açık olacak Karatay Lavanta Bahçesi’nde, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde “Karatay Lavanta Günleri” düzenleneceğini aktaran Hasan Kılca, bu özel günlerde ziyaretçilere yönelik çeşitli etkinlikler ve sürprizler olacağını belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımız ve tüm misafirlerimiz için dolu dolu bir program hazırladık. Lavanta Günleri boyunca cıvıl cıvıl bir atmosfer yaşanacak. Herkesi bu güzelliklere ortak olmaya davet ediyorum.”