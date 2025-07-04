Karatay Lavanta Bahçeleri'ni 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Hasan Kılca top­lantıda Karatay Lavanta Bah­çelerinin yanı sıra belediyenin son dönemde hayata geçirdiği yatırım ve projeleri kamuoyuy­la paylaştı. Başkan Hasan Kıl­ca, Karatay Lavanta Bahçele­ri’nin 2019’dan bu yana geçen sürecini, vatandaşların Kara­tay Lavanta Bahçeleri’ne olan ilgisini ve projenin Konya tu­rizmine ve ekonomisine olan katkılarını ve son yatırımları­nı anlattı.

Lavanta Bahçesi’nin hemen yanında yer alan Mev­lana Gül Parkı ise 190 farklı gül çeşidinin bulunduğunu akta­ran Başkan Kılca, her iki ala­nın da estetik ve turistik açıdan Konya’ya önemli katkılar sun­duğunu belirtti. Bu bahçelere Konya dışından yoğun ziyaret­çi akını yaşandığını kaydeden Kılca, “Beklentimiz 500 bin zi­yaretçi. Bu da şehir ekonomisi­ne doğrudan katkı sağlayacak.”

Lavanta günleri başladı

Temmuz ayı boyunca ziyare­te açık olacak Karatay Lavan­ta Bahçesi’nde, 4-5-6 Temmuz tarihlerinde “Karatay Lavanta Günleri” düzenleneceğini ak­taran Hasan Kılca, bu özel gün­lerde ziyaretçilere yönelik çe­şitli etkinlikler ve sürprizler olacağını belirterek şunları söyledi: “Çocuklarımız ve tüm misafirlerimiz için dolu dolu bir program hazırladık. Lavan­ta Günleri boyunca cıvıl cıvıl bir atmosfer yaşanacak. Herke­si bu güzelliklere ortak olmaya davet ediyorum.”