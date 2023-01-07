Kastamonu coğrafi işaretli ürün sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor

Vali Avni Çakır, Kurşunlu Han'da düzenlenen programda, Kastamonu maroon marinace mermeriyle kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 31'e yükseldiğini söyledi.

Coğrafi işaretli ürün sayısını 40'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çakır, "Kastamonu doğallığın, bozulmamış kültürün merkezi' diyoruz. Dolayısıyla her konuda coğrafi işaret alacak ürünlerimiz var. Kastamonu deyince akla ilk etapta ormancılık geliyor. Bir taraftan da Kastamonu'nun maden memleketi olduğunu söylüyorduk, özellikle mermerde çok güçlüyüz" dedi.

Maroon marinace mermerinin dünyada ilgi gördüğüne dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Başta dünyanın sayılı havalimanlarından İstanbul Havalimanı olmak üzere belli başlı turizm merkezlerinde kullanılması da zaten ürünün kalitesini gösteriyor. Ürününüz güzel ve kaliteliyse pazarlamada sıkıntı olmuyor, dünya tanıyor ama güzelliğin tescili için de böyle bir belge gerekiyor. Özellikle maden ve mermer konusunda Kastamonu'nun ne kadar ileri olduğunun da bir göstergesi oldu. Bu anlamda zaten Pınarbaşı, Azdavay başta olmak üzere mermer konusundaki konumumuzu biliyorduk ama coğrafi işaret almak, dünya pazarındaki konumumuzu da bu vesileyle öğrenmek bize güç verdi."

İstanbul Havaalanı'nda kullanıldı

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da, böyle bir ürünün varlığının Kastamonu'ya ayrı değer kattığını vurgulayarak, "Bize düşen hem bunun tanıtımına katkıda bulunmak hem de mümkün olduğunca Kastamonu'da bu mermeri kullanıp dışarıdan gelenlere göz aşinalığı yaratmaya çalışmak." diye konuştu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, mermerlerinin yoğun kullanım alanı bulunduğunu dile getirerek, "Maroon marinace mermeri bugüne kadar İstanbul Havaalanı'nda, yurt dışında otel lobilerinde ve lüks konutlarda olmak üzere ciddi anlamda kullanılıyor. Kastamonu'dan hem bitmiş plaka haliyle hem de dünya pazarına sunan sektör temsilcilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz ciddi yatırımlar, sizlerin hakkı kesinlikle takdire şayandır. Bu taşı marka yapan sizlersiniz, Kastamonu'nun markasına yakıştıran da sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Fındıkoğlu, daha sonra coğrafi işaret belgesini Vali Çakır'a takdim etti.