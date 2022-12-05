Katre Isı, hedefleri tutturdu

Ecostar Brülör ve Ecodense Yoğuşmalı Kazanlar firmalarının Türkiye genelindeki bayisi Katre Isı’nın bayi ekipleri, Bolu’da bir araya gelerek 2022 yılını değerlendirip 2023 hedeflerini belirledi. Satış ekiplerinin eğitim bazlı katıldığı organizasyonda sunum yapan fabrika ve merkez yönetim ofislerinden yetkililer, 2022 hedeflerinin yılın son çeyreğine girmeden gerçekleştiği bilgisini verdiler.

En iyi satış yapan 5 kişiye ödül

Seminerde, Ecostar & Ecodense Yurtiçi Satış Müdürü Behlül Çil’in açılış konuşmasının ardından Ecostar & Ecodense Makine Mühendisi Furkan Hamzaoğlu, Brülör Eğitimi konulu sunumunu gerçekleştirdi. Ardından program, Ecostar & Ecodense AR-GE Mühendisi Onur Salcı’nın Ecodense eğitimi ile devam etti. Kahve ve keyifli sohbet molaları eşliğinde süren organizasyonun eğitim kısmı Ecostar & Ecodense Satış Sonrası Servis Müdürü Ali Erdemir’in eğitim sunumu ile tamamlanmış oldu. Ecostar & Ecodense Yurtiçi Satış Müdürü Behlül Çil’in 2022 Satış Sunumu ile devam eden etkinlik en iyi satış yapan 5 kişiye ödül verilerek günü tamamladı.

2023 yılını hazırlar

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Katre Isı ekipleri, etkinliğin ilk günü gerçekleştirilen barbekü partisi ve ardından akşam saatlerinde gerçekleşen keyifli dostluk maçı ile hem iletişimlerini pekiştirdi, hem de keyifli anlar yaşayarak moral depoladı. Ekipler, son derece verimli geçen bu iki günlük programda Eğitim Semineri ve Satış Raporlama Sunumları ile markaları hakkında değerli bilgi ve yetkinlikler kazanandıklarını ifade ederek, 2023 yılına hazır olduklarını, markalarının gücüne ve kalitesine güvenerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.