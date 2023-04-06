Kenan Sertalp Bursa Lions Kulübü’nde konuştu

Bursa’nın örnek sivil toplum kuruluşları arasında yer alan, üyeleri arasında Bursa’nın hafızası konumunda önemli isimleri barındıran ve geçmişi yarım asrı aşan Bursa Lions Kulübü nisan ayı birinci toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bursa Lions Kulübü Başkanı Buğra Coşkuncu, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

2023 de 23. ekonomi olmak

Bursa Lions Kulübü Başkanı Buğra Coşkuncu’nun yönettiği toplantıya Dünya Gazetesi Bölge Temsilcisi Kenan Sertalp konuk konuşmacı olarak katıldı. Sertalp dünya ve Türkiye ekonomisine temas ettiği konuşmasında seçim ve deprem finansmanına da değindi. “Dünya nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan kesimin, dünya gelirinin yüzde 42’sini aldığını” vurgulayan Kenan Sertalp ‘’Dünyanın toplam geliri 100 dolar olsaydı 14 gelişmiş ekonomi kişi başına 3 dolar alırken 86 tane gelişmekte olan ülke kişi başına 0,67 dolar alacaktı. IMF’nin gelişmiş ülkeler için 2023 enflasyon tahminleri büyüme oranlarında yaşanacak gerilemeler çerçevesinde korkulan enflasyonist gelişmenin önlenebileceği varsayımına dayanıyor. Fakat yine de bu tahminler oldukça iyimser.’’ ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girmek ve 500 milyar dolar ihracat sağlama hedefleri konusunda sınıfta kaldığını” belirten Sertalp “2023 de dünyanın 23. ekonomisi olacağımız görülüyor” dedi. Sertalp “Kamu kesiminde istihdam sayısı Cumhuriyet tarihinde ilk kez 5 milyonun üzerine çıktı. Emeklilikte yaşa takılan 2.2 milyon kişi için üretilen çözüm önerisinin devlete yükü yaklaşık 250 milyar lira olarak hesaplanıyor. Enflasyonda ise Türkiye ekonomisi AB’de birinci dünyada ise onuncu sıraya yerleşti. Ekonomik verilerde ise geçtiğimiz yıl mart ayını baz alarak hesapladım; dolar yüzde 31, euro yüzde 27,5, gram altın yüzde 29, döviz sepeti yüzde 27,5 arttı. Düşen sadece CDS puanımız. Ekonomiye verdiğimiz zararın faturasını en az bizim kadar gelecek kuşakların da ağır ödeyeceği bir hale getirdik.’’ ifadelerini kullandı.

Seçim ve depremin finansmanı

Konuşmasında seçim ve depremin finansmanı konuları hakkında da değerlendirmeler yapan Kenan Sertalp, “ekonomik faturanın seçim sonrası her kesim tarafından daha da ağır hissedileceğini” söyledi. Sertalp “seçim sonrası yaşanacak finansal krizin yüksek cari açığa sebep olacağını, paralel bütçe açıklarının ortaya çıkarak kamusal borçların artmasını tetikleyeceğini ve yüksek enflasyonun yükselmesine kaldıraç etkisi yapacağını” belirtti.

Sertalp seçim sonrası ekonomik senaryolara ilişkin, iktidarın devamı ve muhalefetin seçimi kazanması sonrası oluşacak iki tabloyu şu şekilde değerlendirdi: ‘’Seçim sonrası iktidarın devamı halinde Merkez Bankası’nın arka kapıdan kur satışlarını sona erdirmesiyle dolar kuru fırlayacak. Doların 24-25 liralara tırmanmasının önüne geçilemez. Şu anda döviz likiditesi ince buzun üzerindeki kaygan bir zemin gibi. Buna rağmen dövize hücum sürecektir. Seçim sonrası da iktidar düşük faiz politikasında ısrarcı olacak diye düşünüyorum”

“Seçim muhalefet tarafından kazanılırsa yeni iktidara ve yeni kadrolara dünyadan ve yurt içinden kısa ve orta vadeli krediler açılacağını düşünüyorum. Ekonomik politikasını detaylı olarak açıklayan muhalefetin oluşturduğu altılı masa, ekonomide normalleşmeye ve bilinen ortodoks ekonomi politikalarına dönüş yapacağını açıkladı. Bu piyasa dostu politikaların başarılı olup olmayacağı da o süreçte anlaşılacaktır.’’

Toplantı Bursa Lions Kulübü Başkanı Buğra Coşkuncu’nun Dünya Gazetesi Bölge Temsilcisi Kenan Sertalp’e plaket vermesiyle sona erdi.