Kırıkkale'de hastanede yangın: 8 çalışan dumandan etkilendi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 çalışan tedavi altına alındı.
Hastanenin mutfak kısmında yemek pişirildiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye polis, itfaiye ile Kırıkkale Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret AŞ ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, alevlere müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi ve mutfak çalışanlarından oluşan 8 kişi dumandan etkilendi.
Hastanenin acil servis bölümünde tedavi altına alınan Y.G, H.Ş, E.S, M.F.K, S.Ş, Y.K, K.D. ve K.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.