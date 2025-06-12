Konya Büyükşehir Beledıye Başkanı Altay: Konya, turizmdeki payını artırmayı hedefliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın gastronomisini öne çıkarmak istediklerini söyledi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya’nın turizm geleceğini şekillendirecek “2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı” gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapadokya Üniversitesiyle birlikte hazırladıkları 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı’nın diğer illere de örnek olduğunu söyledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Konya’nın turizm stratejilerini yeni bir vizyonla şekillendirecek 2025-2030 Konya Turizm Master Planı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen “2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı»na; turizm sektörünün paydaşları, ilgili kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İnteraktif çalıştayda; Konya’nın turizm potansiyeli, destinasyon çeşitliliğini ve sürdürülebilir politikaları masaya yatırıldı.
Konya’nın coğrafi olarak ulaşım akslarının üzerinde bulunduğunu ve birçok insanın Konya’yı ziyaret etmek için geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Tabi ki bunun en başında Hazreti Mevlana var. İnsanlar buraya gelmeyi arzu ediyor. Bizim yapacağımız şey onlara çeşitli alternatifler oluşturabilmek. Geldiklerinde Konya’yı yaşamalarını sağlamak.
Bununla birlikte güçlü markalarımız var. Dünya üzerinde 10 bin yıldır şehir hayatına devam etmiş çok fazla şehir yok. Belli dönemlerde şehirler öne çıkmış ama ya önemini yitirmiş ya da tarih sahnesinden silinmiş. Konya bu manada şanslı. Kültürünü, gastronomisini aktaran bir yapısı var. Dolayısıyla bunu iyi anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.
Konya’nın bir diğer şansının da coğrafi büyüklüğü olduğuna değinen Başkan Altay, “Biz turizm deyince biraz merkeze odaklanıyoruz ama merkezin dışında da önemli markalar oluşturabilecek ilçelerimiz ve yerlerimiz var. Biraz da UNESCO meselesini yeteri kadar kullanamadığımızı düşünüyorum. Özellikle sema programlarımız somut olmayan kültürel miras listesinde. Yine, Çatalhöyük ile birlikte Eşrefoğlu Camii’nin listeye girmesi de bir turizm hareketliliği ortaya çıkardı. Dolayısıyla UNESCO konusunu da işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Tabi bu işlerde bakanlığımızın çok yoğun bir desteği var. Konya’yı turizmde öne çıkarmak için bir çalışma yürütülüyor” ifadelerini kullandı.
"Gastronomi gün geçtikçe gelişiyor"
Konya’nın gastronomisinin ön plana çıkartılması gerekliliğine vurgu yapan Başkan Altay, “Gastronomi de artık turizmin en önemli ayaklarından oldu. Tabii sadece gastronomiye odaklanmak Konya için zor. Çünkü Hazreti Mevlana varken Selçuklu darülmükü varken sadece yemekten bahsetmek olmuyor ama Konya’ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil vücudunuz da doyar. Çünkü Konya’nın gastronomisi gün geçtikçe gelişiyor. Belediyelerimizin yapmış olduğu yeni tesisler, yatırımcıların açmış olduğu tesisler, mekanların iyileşmesi, hijyeni ve kalitesi de Konya gastronomisi için önemli bir fırsat” açıklamasını yaptı.
“Master plan, stratejilerin şekillenmesini sağlayacak”
Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın da geleceğe yönelik vizyon oluşturan Konya Turizm Master Planı’nın, Konya’nın hem turizm stratejilerinin şekillendirilmesi hem de global turizm pazarındaki rekabet gücünün artırılması açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Vali Akın, “Konya’mızda turizmin gelişiminde gösterilen özveri takdire şayandır.
Şehrimizde yapılan çalışmaları, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız detaylı şekilde ifade ettiler ve bundan sonraki hedefleri de ortaya koydular. Hepimiz biliyoruz ki bir konuda hep birlikte hareket edilirse sonuç alınabilir, başarıya ulaşılabilir. Bu kolektif çalışmanın şehrimize önemli katkılar sağlayacağına; hep birlikte şehrimizin güzelliklerini dünyaya daha etkili bir şekilde tanıtacağımıza canı gönülden inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.