Konya Büyükşehir Beledıye Başkanı Altay: Konya, turizmdeki payını artırmayı hedefliyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Büyükşehir Bele­diyesi tarafından Kon­ya’nın turizm geleceği­ni şekillendirecek “2025-2030 Konya Turizm Master Pla­nı Çalıştayı” gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda konu­şan Konya Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kapadokya Üniversitesiyle bir­likte hazırladıkları 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Ça­lıştayı’nın diğer illere de örnek olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye­si tarafından, Konya’nın turizm stratejilerini yeni bir vizyonla şe­killendirecek 2025-2030 Konya Turizm Master Planı hazırlıkla­rı kapsamında gerçekleştirilen “2025-2030 Konya Turizm Mas­ter Planı Çalıştayı»na; turizm sektörünün paydaşları, ilgili ka­mu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İnteraktif ça­lıştayda; Konya’nın turizm po­tansiyeli, destinasyon çeşitliliği­ni ve sürdürülebilir politikaları masaya yatırıldı.

Konya’nın coğrafi olarak ula­şım akslarının üzerinde bulun­duğunu ve birçok insanın Kon­ya’yı ziyaret etmek için geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Tabi ki bunun en başında Hazreti Mev­lana var. İnsanlar buraya gelmeyi arzu ediyor. Bizim yapacağımız şey onlara çeşitli alternatifler oluşturabilmek. Geldiklerinde Konya’yı yaşamalarını sağlamak.

Bununla birlikte güçlü markala­rımız var. Dünya üzerinde 10 bin yıldır şehir hayatına devam etmiş çok fazla şehir yok. Belli dönem­lerde şehirler öne çıkmış ama ya önemini yitirmiş ya da tarih sah­nesinden silinmiş. Konya bu ma­nada şanslı. Kültürünü, gastro­nomisini aktaran bir yapısı var. Dolayısıyla bunu iyi anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

Konya’nın bir diğer şansının da coğrafi büyüklüğü olduğu­na değinen Başkan Altay, “Biz turizm deyince biraz merke­ze odaklanıyoruz ama merke­zin dışında da önemli markalar oluşturabilecek ilçelerimiz ve yerlerimiz var. Biraz da UNES­CO meselesini yeteri kadar kul­lanamadığımızı düşünüyorum. Özellikle sema programlarımız somut olmayan kültürel miras listesinde. Yine, Çatalhöyük ile birlikte Eşrefoğlu Camii’nin lis­teye girmesi de bir turizm ha­reketliliği ortaya çıkardı. Dola­yısıyla UNESCO konusunu da işlememiz gerektiğini düşünü­yorum. Tabi bu işlerde bakan­lığımızın çok yoğun bir desteği var. Konya’yı turizmde öne çı­karmak için bir çalışma yürütü­lüyor” ifadelerini kullandı.

"Gastronomi gün geçtikçe gelişiyor"

Konya’nın gastronomisinin ön plana çıkartılması gereklili­ğine vurgu yapan Başkan Altay, “Gastronomi de artık turizmin en önemli ayaklarından oldu. Ta­bii sadece gastronomiye odak­lanmak Konya için zor. Çünkü Hazreti Mevlana varken Selçuk­lu darülmükü varken sadece ye­mekten bahsetmek olmuyor ama Konya’ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil vücudunuz da do­yar. Çünkü Konya’nın gastrono­misi gün geçtikçe gelişiyor. Be­lediyelerimizin yapmış olduğu yeni tesisler, yatırımcıların aç­mış olduğu tesisler, mekanların iyileşmesi, hijyeni ve kalitesi de Konya gastronomisi için önemli bir fırsat” açıklamasını yaptı.

“Master plan, stratejilerin şekillenmesini sağlayacak”

Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın da geleceğe yönelik vizyon oluşturan Konya Turizm Master Planı’nın, Kon­ya’nın hem turizm stratejilerinin şekillendirilmesi hem de global turizm pazarındaki rekabet gü­cünün artırılması açısından son derece önemli bir gelişme oldu­ğunu ifade etti. Vali Akın, “Kon­ya’mızda turizmin gelişiminde gösterilen özveri takdire şayan­dır.

Şehrimizde yapılan çalışma­ları, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız detaylı şekilde ifade ettiler ve bundan sonraki hedef­leri de ortaya koydular. Hepimiz biliyoruz ki bir konuda hep bir­likte hareket edilirse sonuç alı­nabilir, başarıya ulaşılabilir. Bu kolektif çalışmanın şehrimize önemli katkılar sağlayacağına; hep birlikte şehrimizin güzellik­lerini dünyaya daha etkili bir şe­kilde tanıtacağımıza canı gönül­den inanıyorum” değerlendir­mesinde bulundu.