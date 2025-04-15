Konya, Tarım Diplomasisi Forumu’na ev sahipliği yapacak
Konya Büyükşehir Belediye¬si ve Uluslararası Tarım Şe¬hirleri Birliği’nin (AgriCities) ev sahipliğinde, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ile Yeşil Etki Derne¬ği tarafından Konya’da düzenle¬necek “Tarım Diplomasisi Fo¬rumu” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ / KONYA
Düzenlenen toplantıda konuşan Yeşil Etki Derneği Başkanı Mine Ataman, tarım ekonomisinin küresel ekonominin yüzde 5’ine denk geldiğini ve etkisinin çok büyük olduğunu anımsatarak, tarım ve diplomasiye yeni bir bütüncül multidisipliner bakış açısıyla “Tarım Diplomasisi Forumu” vesilesiyle ekim ayında Konya’dan bütün dünyaya seslenileceğini söyledi. Tarımın global etki liderleri ile beraber işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Yeşil Etki Derneği Başkanı Mine Ataman, “Forumun temel amacının, tarımı sadece yerel bir üretim konusu olmaktan çıkarıp küresel diplomasinin önemli bir enstrümanı haline getirmek olduğunu ifade etti. Tarımda araziler azalıyor ve su tükeniyor bu süreçleri yönetmek için yeni bir bakış açısı sunacağız” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada, Konya’nın 9500 yıllık tarım geleneğine sahip kadim bir şehir olduğunu hatırlatarak, forumun bu tarihi birikimi küresel bir vizyona taşıyacağını söyledi. Altay, Tarımın, bugün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik, çevresel ve toplumsal barış açısından da stratejik bir alandır. Tarım ve Gıda Diplomasisi; ülkelerin tarımsal üretim, ticaret, teknoloji ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda uluslararası ilişkiler kurmasını, bu ilişkiler aracılığıyla hem gıda güvenliğini sağlamasını hem de barışa katkı sunmasını ifade eden bir diplomasi anlayışıdır. Artık tarım sadece bir iç mesele değil; sınırları aşan, ülkeler arası ilişkileri şekillendiren, stratejik bir alan hâline gelmiştir” dedi.
“Tarımda Konya tecrübesi 10 bin yıllıktır”
Önceki dönem Tarım Bakanlarından, TARPOL Başkanı Mehdi Eker, Tarım Diplomasisi Forumu’nun dünya için, insanlık için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Diplomasinin bu alanda devreye girmesi, küresel gıda güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasında önemli bir ihtiyaçtır. Bu forumun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. Bu en çok Konya’ya yakışır. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye ait büyük bir tecrübe var. Dolayısıyla Gıda ve Tarım Diplomasisi Forumu’nun buradan ilk adımının atılmasının böyle ayrıca bir nedeni var. Bu adımın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.