Konya, Tarım Diplomasisi Forumu’na ev sahipliği yapacak

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ / KONYA

Düzenlenen toplantıda konu­şan Yeşil Etki Derneği Başkanı Mine Ataman, tarım ekonomi­sinin küresel ekonominin yüz­de 5’ine denk geldiğini ve etkisi­nin çok büyük olduğunu anımsa­tarak, tarım ve diplomasiye yeni bir bütüncül multidisipliner ba­kış açısıyla “Tarım Diplomasisi Forumu” vesilesiyle ekim ayında Konya’dan bütün dünyaya sesle­nileceğini söyledi. Tarımın glo­bal etki liderleri ile beraber iş­birliği ve dayanışma ortamı ya­ratmayı amaçladıklarını ifade eden Yeşil Etki Derneği Başkanı Mine Ataman, “Forumun temel amacının, tarımı sadece yerel bir üretim konusu olmaktan çıkarıp küresel diplomasinin önemli bir enstrümanı haline getirmek ol­duğunu ifade etti. Tarımda ara­ziler azalıyor ve su tükeniyor bu süreçleri yönetmek için yeni bir bakış açısı sunacağız” dedi. Kon­ya Büyükşehir Belediye Başka­nı Uğur İbrahim Altay da yaptı­ğı konuşmada, Konya’nın 9500 yıllık tarım geleneğine sahip ka­dim bir şehir olduğunu hatırla­tarak, forumun bu tarihi biriki­mi küresel bir vizyona taşıya­cağını söyledi. Altay, Tarımın, bugün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik, çevre­sel ve toplumsal barış açısından da stratejik bir alandır. Tarım ve Gıda Diplomasisi; ülkelerin ta­rımsal üretim, ticaret, teknoloji ve bilgi paylaşımı gibi alanlarda uluslararası ilişkiler kurmasını, bu ilişkiler aracılığıyla hem gı­da güvenliğini sağlamasını hem de barışa katkı sunmasını ifade eden bir diplomasi anlayışıdır. Artık tarım sadece bir iç mesele değil; sınırları aşan, ülkeler arası ilişkileri şekillendiren, stratejik bir alan hâline gelmiştir” dedi.

“Tarımda Konya tecrübesi 10 bin yıllıktır”

Önceki dönem Tarım Bakanlarından, TARPOL Başkanı Mehdi Eker, Tarım Diplomasisi Forumu’nun dünya için, insanlık için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Diplomasinin bu alanda devreye girmesi, küresel gıda güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasında önemli bir ihtiyaçtır. Bu forumun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyorum. Bu en çok Konya’ya yakışır. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye ait büyük bir tecrübe var. Dolayısıyla Gıda ve Tarım Diplomasisi Forumu’nun buradan ilk adımının atılmasının böyle ayrıca bir nedeni var. Bu adımın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.