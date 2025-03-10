Konya’da yeni sanayi sitesinde sona gelindi

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı Yeni Sa­nayi Sitesi’nde son aşamaya ge­len çalışmalar hakkında bilgi­ler verdi.

Eski Sanayi ve Kara­tay Sanayi’nin hem mevcut yapı standardı, yeşil alanı, otoparkı ve diğer zorlukları ile Konya’ya yakışmayan bir hale geldiği­ni kaydeden Başkan Altay, “Bu­lunduğu yerde de trafik, çevre ve birçok kirliliği barındıran, artık şehrimize yakışmayan bu yapı­yı; pırıl pırıl yeni bir sanayi ala­nına taşıma konusunda son aşa­maya geldik” diye konuştu.

Proje 2025 yılı içerisinde tamamlanacak

Konya Büyükşehir Belediye­si’nin alanda arsa sahibi oldu­ğunu anımsatan Başkan Altay, “2 milyon 30 bin metrekarelik arsa Yeni Sanayi alanı için TO­Kİ’ye devredildi. TOKİ yapımcı firma. Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Bakanlığı Kent­sel Dönüşüm Başkanlığı da işin koordinasyonunda. Burada ye­rel yönetim ve merkezi hükü­met ortaklığıyla ortaya muhte­şem bir eserin çıkmasını sağla­dık ” ifadelerini kullandı.

Projede son aşamaya gelin­diği bilgisini paylaşan Başka Altay, “Artık dükkanların tes­limiyle ilgili süreyi konuşuyo­ruz. 2025 yılı içerisinde bu dük­kanları hak sahiplerine teslim ederek, Eski Sanayi ve Kara­tay Sanayi’nin taşınma süreci­ni tamamlamış olacağız.

Aslın­da dört etap işimizden üç etabı teslim aşamasına geldi. Sadece dördüncü etapta yaklaşık yüz­de 8’lik bir işimiz kaldı. Kura­nın aynı anda çekilmesi ve iş güvenliği açısından geçici ka­bul işleri tamamlanmadan ku­ra çekimi gerçekleştiremedik. Kura ilgili süreci bakanlığımız­la istişare ediyoruz. Süreç ta­mamlandığında en kısa sürede kuraları çekerek buradaki 2 bin 690 dükkan ve 134 iş yerinin teslimlerini esnafımıza yapmış olacağız” dedi.

Projede bir kentsel dönüşümle birlikte aslında büyük bir sosyal dönüşümün de gerçekleştirildi­ğini ifade eden Başkan Altay, ko­nuşmasına şu sözlerle devam et­ti: “Çünkü Eski Sanayi ve Kara­tay Sanayi’nde işletme sahipleri ve 5 yıldan uzun süredir mesleğe emek vermiş kalfalarımızın hak sahibi olduğu bir sistem oluştu­ruldu.

Vatandaşlarımız çeşitli al­ternatiflerle bu dükkanlara sahip oldu. Bir kısım peşin ödeme şar­tını kabul edenler var. 54 ay sıfır faiz ve maksimum 120 aya kadar vadeli bir şekilde tercihlerini ger­çekleştirdiler. Peşinatlarını ya­tırdılar, şimdi kura çekiminden sonraki süreçte de ödemelerine başlayacaklar. 10 yıl gibi bir öde­me imkanı da vatandaşlarımız için büyük bir fırsat oluşturdu.”

Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olacak

Başkan Altay, Yeni Sanayi Sitesi’nin sıfır atık alanında örnek bir hizmet olduğunu da belirterek, “Her dükkanın önünde boydan mesafede 2 aracın otopark olarak kulla­nabileceği otopark alanları, yeşil alanlar, sosyal tesis alan­larıyla adeta Türkiye’nin en güzel sanayi sitelerinden biri­si oluştu. Ayrıca Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum’un talimatlarıyla burasının Tür­kiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi olmasıyla ilgili bakanlı­ğımızla bir çalışma yürütü­yoruz.

Atık konusunda da Türkiye’ye örnek bir sanayiyi Konya’mıza kazandırmış ola­cağız. Bir teşekkür de esnafı­mıza. Bu tabi çok büyük bir iş, 2 bin 800’den fazla hak sahi­biyle mutabakat sağlamanız, anlaşmaları gerçekleştirme­niz ve süreci takip etmemiz gerekiyordu. Yine Konya’ya yakışır bir kentsel dönüşümü herhangi bir sorun çıkmadan büyük bir uzlaşıyla gerçekleş­tirmiş olduk” değerlendirme­sinde bulundu.