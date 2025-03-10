Konya’da yeni sanayi sitesinde sona gelindi
2 milyon 30 bin metrekarelik arsa üzerine kurulan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı Yeni Sanayi Sitesi’nde sona gelindi. 2025 yılında tamamlanacak olan sitede 2 bin 690 dükkan ve 134 iş yerinin teslimleri esnafa yapılacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınacağı Yeni Sanayi Sitesi’nde son aşamaya gelen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin hem mevcut yapı standardı, yeşil alanı, otoparkı ve diğer zorlukları ile Konya’ya yakışmayan bir hale geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Bulunduğu yerde de trafik, çevre ve birçok kirliliği barındıran, artık şehrimize yakışmayan bu yapıyı; pırıl pırıl yeni bir sanayi alanına taşıma konusunda son aşamaya geldik” diye konuştu.
Proje 2025 yılı içerisinde tamamlanacak
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin alanda arsa sahibi olduğunu anımsatan Başkan Altay, “2 milyon 30 bin metrekarelik arsa Yeni Sanayi alanı için TOKİ’ye devredildi. TOKİ yapımcı firma. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da işin koordinasyonunda. Burada yerel yönetim ve merkezi hükümet ortaklığıyla ortaya muhteşem bir eserin çıkmasını sağladık ” ifadelerini kullandı.
Projede son aşamaya gelindiği bilgisini paylaşan Başka Altay, “Artık dükkanların teslimiyle ilgili süreyi konuşuyoruz. 2025 yılı içerisinde bu dükkanları hak sahiplerine teslim ederek, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınma sürecini tamamlamış olacağız.
Aslında dört etap işimizden üç etabı teslim aşamasına geldi. Sadece dördüncü etapta yaklaşık yüzde 8’lik bir işimiz kaldı. Kuranın aynı anda çekilmesi ve iş güvenliği açısından geçici kabul işleri tamamlanmadan kura çekimi gerçekleştiremedik. Kura ilgili süreci bakanlığımızla istişare ediyoruz. Süreç tamamlandığında en kısa sürede kuraları çekerek buradaki 2 bin 690 dükkan ve 134 iş yerinin teslimlerini esnafımıza yapmış olacağız” dedi.
Projede bir kentsel dönüşümle birlikte aslında büyük bir sosyal dönüşümün de gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Çünkü Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nde işletme sahipleri ve 5 yıldan uzun süredir mesleğe emek vermiş kalfalarımızın hak sahibi olduğu bir sistem oluşturuldu.
Vatandaşlarımız çeşitli alternatiflerle bu dükkanlara sahip oldu. Bir kısım peşin ödeme şartını kabul edenler var. 54 ay sıfır faiz ve maksimum 120 aya kadar vadeli bir şekilde tercihlerini gerçekleştirdiler. Peşinatlarını yatırdılar, şimdi kura çekiminden sonraki süreçte de ödemelerine başlayacaklar. 10 yıl gibi bir ödeme imkanı da vatandaşlarımız için büyük bir fırsat oluşturdu.”
Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi olacak
Başkan Altay, Yeni Sanayi Sitesi’nin sıfır atık alanında örnek bir hizmet olduğunu da belirterek, “Her dükkanın önünde boydan mesafede 2 aracın otopark olarak kullanabileceği otopark alanları, yeşil alanlar, sosyal tesis alanlarıyla adeta Türkiye’nin en güzel sanayi sitelerinden birisi oluştu. Ayrıca Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum’un talimatlarıyla burasının Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi olmasıyla ilgili bakanlığımızla bir çalışma yürütüyoruz.
Atık konusunda da Türkiye’ye örnek bir sanayiyi Konya’mıza kazandırmış olacağız. Bir teşekkür de esnafımıza. Bu tabi çok büyük bir iş, 2 bin 800’den fazla hak sahibiyle mutabakat sağlamanız, anlaşmaları gerçekleştirmeniz ve süreci takip etmemiz gerekiyordu. Yine Konya’ya yakışır bir kentsel dönüşümü herhangi bir sorun çıkmadan büyük bir uzlaşıyla gerçekleştirmiş olduk” değerlendirmesinde bulundu.