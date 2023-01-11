Kuveytlilerin ilk tercihi Türkiye oldu

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Alenzi, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. İki ülke ilişkilerinin değerlendirildiği ziyarette Alenzi, ilk defa Antalya'ya geldiğini ve son derece memnun kaldığını kaydetti.

Kuveyt vatandaşlarının seyahat için tercih ettikleri birinci ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Alenzi, geçen yıl 470 bin Kuveyt vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bunlardan 19 bininin Antalya'ya geldiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini anlatan Alenzi, "Çocuklarımıza Türkiye'nin bizim yanımızda durduğu anları öğretiyoruz. Türk halkını ve Türk hükümetini çok takdir ediyoruz. Biz dost ülkeden ziyade kardeş ülkeyiz. Recep Tayyip Erdoğan çok yüce bir lider, bütün dünyanın övünç kaynağı kendisi. Allah Cumhurbaşkanı'nın başarılarını ve ömrünü uzun eylesin" ifadelerini kullandı.

Alenzi, küresel salgın döneminde ülkesine sağlık teçhizatlarını ilk Türkiye'nin gönderdiğini anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin son yıllarda önemli bir gelişme kaydettiğini aktaran Alenzi, şunları kaydetti:

"Bir Arap ve Kuveyt vatandaşı olarak Türkiye'nin son 20 yıl içerisinde gerçekleştirdiği ilerlemelerden onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye, bütün Müslümanlar için övünç kaynağı olmuştur. Gerek savunma sanayisi gerek turizm gerekse sosyal ve kültürel alanlarda vermiş olduğu hizmetlerin hepsi sadece Türkiye için değil bütün İslam dünyası için övünç kaynağıdır."

"Antalya turizmin ve tarımın başkenti"

Vali Yazıcı da Antalya'nın bir dünya kenti olduğunu belirterek Kuveytli dostları da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Antalya'nın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı güzel bir şehir olduğunu anlatan Yazıcı, "Bu yıl Antalya'ya sadece hava yoluyla 13,5 milyona yakın turist giriş yaptı. Ruslar, Almanlar, İngilizler ve Polonyalılar ilk sıralarda. 438 tane 5 yıldızlı otele ve 700 bin yatak kapasitesine sahibiz. 230 mavi bayraklı plajımız var. Akdeniz ülkeleri içerisinde en yüksek kaliteyi, en uyguna veren turizm şehriyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın sadece turizmin değil tarımın da başkenti olduğunun altını çizen Yazıcı, Türkiye'de kışın tüketilen sebzelerin yüzde 68'inin Antalya'da üretildiğini ve yurt dışına da yüksek oranda satış yapıldığı bilgisini verdi.